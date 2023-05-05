Мнение: О шокирующем факте про русских женщин… Вы догадывались?

Пятое число пятого месяца и пятница. Сам Бог велел: в такой день — #пробаб!

Гендерная #статистика в России просто чудовищная. И речь не только о колоссальном преимуществе русских женщин в ожидаемой продолжительности жизни: 10 лет разницы встречается даже не в каждой стране третьего мира, а в развитых она вообще год-два! Попалось где-то сообщение, что ещё в прошлом году на рынке жилья начала доминировать весьма интересная категория покупателей. Это #женщины в возрасте 35-45 лет. А #мужчины того же возраста уступили им пальму первенства

И это ещё не всё.

Столь же интересно распределение ипотечных заёмщиков.

Везде по базовым программам преобладают #мужчины, что логично: их доходы в среднем чуть выше женских. Им и быть главными заёмщиками. Но на вторичке ситуация зеркальная. Там преимущество — у женщин. Как раз того же самого возраста — 35+.

А главный вид сделок на вторичном рынке — альтернатива. Это когда кто-то продаёт свою квартиру, добавляет денег и покупает другую. Причём #деньги тут можно добавить и за счёт ипотеки.

Теперь считаем: средний возраст вступления в брак в России — 23,2 года для женщин и 25,4 года для мужчин. Далее эта пара покупает своё первое жильё в ипотеку, возможно, при помощи родителей, обзаводится ребёнком или даже детьми, выплачивает ипотечный #кредит — средний реальный рок его погашения, по данным банков, от 4-5 до 7-8 лет, — и тут можно жить, не тужить. Но…

Русская #женщина делает хитрый ход. Она «выпихивает» мужа из семейного гнезда, забирая квартиру, уже свободную от всех обременений, или минимум две трети её себе. И затем, используя эту #недвижимость как базу, берёт небольшую ипотеку, чтобы улучшить жилищные условия уже для себя и ребёнка/детей. Причём алименты от бывшего и тут становятся каким-никаким подспорьем. То есть, #мужчины в такой чисто женской схеме выполняют роль мула или осла, на своём горбу приносящего стартовый #капитал.

Раньше об этом ходили туманные разговоры, решительно осуждавшиеся женской частью социума, теперь это уже наконец-то увидела и #статистика. И хотя вряд ли новобрачные планируют свой развод ещё в момент обмена кольцами, его возможность они в голове держат всегда. И просчитывают в период брака много раз с убойной (для мужчин) математической точностью. Законы, традиция и судебная практика тут тоже на их стороне. А по данным психологов, разводы больше бьют именно по «сильному» полу — в целом, понятно, почему.

Не из-за таких ли вот схем и связанных с ними стрессов российские мужики живут на 10 лет меньше?

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