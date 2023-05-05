 

Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова

05.05.2023, 20:55, Новости дня
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Новые объекты недвижимости появляются по всей России, что делает ее более привлекательной для внутреннего туризма. Теперь очередь дошла и до перевала Дятлова. И, если прошлое этого места изменить нельзя, то будущее – очень даже можно.

Заместитель директора департамента Свердловской области Юрий Потанин объявил журналистам о том, сообщает телеканал “360”, что уже в следующем году туристам можно будет без опаски планировать свои походы через эту локацию.

Все дело в том, что на перевале Дятлова появится новая недвижимость: полноценный туристический центр. Он будет состоять из гостиницы и визит-центра, которые помогут “структурировать существующий там туристический поток”.

Путешественникам будут доступны следующие услуги, сообщает портал URA.RU: оказание информационной поддержки, сопровождение на выбранном маршруте, предоставление оборудования в прокат. Большим плюсом станет и то, что доступен этот центр будет путешественникам с абсолютно различным бюджетом: от варианта “эконом”, до “делюкс”.

И, пусть некоторые уже сказали о том, что построена гостиница будет на костях, внимание, которое получит перевал Дятлова, поможет гарантировать безопасность его посещение для каждого любителя гор. Кроме того, позволит эта недвижимость также пополнить бюджет Свердловского региона за счет денежных вливаний путешественников.


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