 

Сын раскрыл новые детали ухода Славы Зайцева

05.05.2023, 20:55, Новости дня
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30 апреля вся страна вздрогнула: в возрасте 85 лет не стало знаменитого модельера. Мэтр отечественной модной индустрии умер после желудочного кровотечения. Родственники, друзья и поклонники Вячеслава Зайцева до сих пор не могут поверить в то, что его больше нет с нами.

Некоторые даже стали выдвигать безумные теории: якобы кутюрье кто-то отравил. Эта версия кажется особенно странной, учитывая то, что в последние годы жизни дизайнер был очень плох. Он перенес инсульт, а также страдал от болезни Паркинсона. Журналисты решили задать вопрос о возможной расправе с модельером его сыну Егору, который раскрыл новые детали ухода знаменитого отца.

“Это отравление, как пишут в газетах?” – спросили у наследника Вячеслава Зайцева. Предположение родственника явно удивило, однако он не стал отрицать такое развитие событий.

“Конечно могли. Но, во всяком случае, не ближний круг”, – приводит слова Егора Пятый канал.

Напомним, что местом упокоения кутюрье было выбрано Жегаловское кладбище. Однако сам он при жизни хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском или Новодевичьем. Родственники мэтра почему-то его волей пренебрегли, что, к слову, не понравилось звездным друзьям. Например, Надежда Бабкина и Никас Сафронов уже заявили о том, что хотят перевести гроб с телом покойного Вячеслава Зайцева.


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