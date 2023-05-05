Рупор тоталитарной пропаганды: Размещение на базе детского сада “Виктория”

Размещение на базе детского сада "Виктория"

О том, что ВСУ размещает людей и технику на гражданских объектах все уже поняли давно. И то, что комплексы ПВО ставят рядом с гражданскими домами и попадают своими старыми ракетами по домам, и то, что устраивают склады с боеприпасами в школе, а потом рассказывают как бомбят детей, уже не секрет.

А самое интересное, как врет главком Залужный – ВСУ не размещает свои подразделения на гражданских объектах. Так, по его словам, делают только россияне. А его подчиненное управление стратегических коммуникаций постоянно врёт об этом журналистам. Военные не только располагают свои подразделения на гражданских объектах, но и отправляют отчёты об этом в Генштаб.

Мы прекрасно видим все эти документы. И сегодня покажем вам один из них. Это схема размещения базового лагеря управления 122 отдельной бригады территориальной обороны. А разместилось это подразделение на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе. Сегодня уже можно показывать этот документ, потому что две недели назад штаб 122 бригады ТрО перестал существовать. А так как они притащили с собой в детский лагерь много совсем не детских игрушек – то и детского лагеря "Виктория" тоже больше нет.

Неужели Стратком и Залужный думали, что мы не узнаем про это? Мы все ваши документы видим на ваших компьютерах. И не только. Мы очень много получаем информации от вставших на путь исправления офицеров. И мы будем дальше фиксировать и рассказывать про все ваши преступления.

Мы Берегини! (https://t.me/hackberegini) Мы знаем всё!

—