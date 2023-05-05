Выбор жертвы

4 мая была задержана режиссер Евгения Беркович. Сегодня суд по мере пресечения.



Евгения Беркович на вручении премии «Сноб». Фото: соцсети

Первый в новой РФ прецедент задержания за театральную работу с перспективой ареста (все решится сегодня в суде).

Такого не было с эпохи Большого террора.

Дело Серебренникова (Беркович, кстати, выпускница его мастерской, закончила режиссерский факультет Школы-студии МХАТ в 2013 году) не в счет; весь процесс строился на «экономических нарушениях».

С Беркович иначе. Дело открыто по иному обвинению.

Статья 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» предъявлена на основании постановки спектакля «Финист ясный сокол».

Узловая деталь: по этой же статье, но часть пятая, в спектакле судят героинь пьесы.

ПЬЕСА драматурга Светланы Петрийчук (тоже задержана) написана около пяти лет назад, основана на реальных ситуациях. Принимала участие в конкурсе Любимовки, отмечена за остроту и актуальность. В основе — документальный материал: истории женщин, которые познакомились в интернете и заочно вышли замуж за мужчин, оказавшихся впоследствии «представителями радикального ислама».

СПЕКТАКЛЬ. Режиссер молода, но уже работала с «Гоголь-центром», Большим театром, МТЮЗом, ставила в Петербурге, Перми, Красноярске, Екатеринбурге. В 2018 году Беркович создала собственный независимый театральный проект «Дочери СОСО»; там и выпущен спектакль «Финист ясный сокол».

Пока шла работа над спектаклем, консультировалась с исламским духовенством и российскими правоохранителями, монтировала протоколы допросов с инструкциями для новообращенных мусульманок; пыталась извлечь глубинные смысловые корни происходящего.

Спектакль прямо противоположен обвинению: он про несчастных русских дур с жаждой большой любви, одурманенных исламскими манипуляторами. Финист — сказочный герой русского фольклора на экране женского компа обращается в восточного принца из 1000 и одной ночи.

Коллективная Марьюшка и в наши дни готова истоптать семь пар железных башмаков в поисках счастья. Чудовищного, как вполне очевидно из контекста и всего пафоса постановки, в которой женская доверчивость оборачивается рабством, муками, обвинением в пособничестве террористам на родине. Даже муфтии отмечали в спектакле ценность «профилактики ошибок».

Действие идет в зале суда; судят женщин, у которых хватило ума выбрать ясного сокола среди боевиков-исламистов и тем сломать свою жизнь, хлебнуть настоящего горя. Авторы сострадают своим героиням; теперь это преступление.

ПРЕДЫСТОРИЯ: «Финиста ясного сокола» больше года назад должны были играть на Страстном в Боярских палатах, но в последний момент отменили показ. По доносу анонимного оскорбленного зрителя. Донос все это время хранился под сукном, сейчас возник как база дела.

В апреле на Беркович в райских кущах ФБ* накинулись хейтеры с жестокими, бессмысленными обвинениями. В ход пошли провокации. Наблюдателям с Лубянки словно подкинули материал для разработки.

ВЫБОР ЖЕРТВЫ не случаен. «Женя Беркович» — имя на слуху: активный участник фем-повестки, строитель публичной биографии с громкими сетевыми разборками. Но если публичность в историческом вчера была игрой в острые эмоции, то в историческом сегодня она делает человека мишенью. Особенно если это публичность несогласия.

Когда началась СВО, Беркович, в отличие от многих ФБ-оппонентов, никуда не уехала, во всеуслышание заявив, что ее выбор — оставаться в России. Она не раз выкладывала антивоенные посты. Но главное, она начала писать талантливые антивоенные стихи, почти белые, попадавшие во все болевые точки времени, стихи-новеллы, стихи — трагическое кино.

Она стояла в антивоенном пикете и сидела в спецприемнике «для административно арестованных» Сахарово.

РОЛЬ ТРИГГЕРА. Беркович была постановщиком одной из финальных церемоний «Золотой маски», а затем, в 2022 году, была ею отмечена. «Золотую маску» дали «Финисту» за «Лучшую работу художника по костюмам» и «Лучшую работу драматурга». Но вокруг Марии Евсеевны Ревякиной, бессменного директора национальной театральной премии, этой весной сгустились грозовые тучи. Кто-то за кулисами процессов хочет «смены театральных элит» и вовсю пользуется идеологическим контекстом. Возможно, Женю Беркович цинично наметили на роль триггера ситуации.

…Вот диалог судьи и подсудимой в финале «Финиста ясного сокола»:

ЦИТАТА ИЗ «ФИНИСТА ЯСНОГО СОКОЛА»

Марьюшка: …я из любви поехала в Домодедово. Я хотела прижаться к его груди, глаз не поднимая… А мне вон на бирке написали «Статья 205.5 п. 2 УК РФ: «Участие в террористической организации». И четыре года дали, причем с половиною. А я ведь живого террориста в жизни не видела. Это что же получается — в тюрьму меня за намерение?

Судья: Ну а ты как думала. Намерения-то они пострашнее дел будут. Дела это дела, это против людей. А намерения — против всей нашей, так сказать, мифологии.

Пьеса материализована. Против Беркович поднялась вся мифология времен СВО.

5 мая в Замоскворецком суде будет решаться вопрос о мере пресечения. Когда человек «виноват» в постановке спектакля, они могут быть непредсказуемыми.

Марина Токарева,

обозреватель

* Признан экстремистской организацией и запрещен в России.

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