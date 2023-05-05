Мнение: Полный отказ от доллара, Вторая Великая депрессия и временная редолларизация

1. В Минэнерго России поставили цель полностью отказаться от доллара и евро во внешней торговле нашими энергоресурсами (ссылка):



Россия отходит от использования западных валют, практически все расчёты за российское энергетическое сырьё осуществляются в национальных валютах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак… <…>

«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию доллара либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчётам с этими валютами, в своих расчётах переходим только на национальные валюты: здесь востребован юань, востребован рубль», — сказал Новак.

Он подчеркнул, что иностранные государства проявляют большой интерес к покупке российских энергетических ресурсов, а для этого нужно создавать механизмы расчётов, которые могут быть только в национальных валютах.

Эту цель Россия уже в значительной мере выполнила. А если она будет достигнута на 100%, это будет важный пример для других государств. Все сколько-нибудь независимые страны будут стремиться воспроизвести российскую модель.

Энергоресурсы – основное направление российской внешней торговли, однако с каждым годом к нему приближается по значимости сельхозэкспорт. Вероятно, параллельно с энергоресурсами от долларов очистят удобрения и зерно.

2. В США снова пошли разговоры о повторении Великой депрессии (ссылка):



Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна движется ко второй Великой депрессии. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир Трамп заявил, что наблюдает движение США ко второй Великой депрессии, как в 1920-х годах. По его словам, это происходит из-за политики действующего главы государства Джо Байдена.

Экс-президент отметил, что США столкнулись с такими экономическими проблемами, как инфляция и крах курса доллара. Из-за действий администрации Байдена страна пришла в упадок, заключил он.

Действительно, избежать падения экономике США будет непросто. Возможность скорой экономической рецессии в США подтверждает и глава ФРС Джером Пауэлл (ссылка) Базовая ставка ФРС составляет сейчас 5-5,25%, что является максимальным уровнем в 2006 года. Для американской экономики, которая жёстко зависит от дешёвых банковских кредитов и их постоянного рефинансирования, столь высокий уровень банковских ставок является неподъёмным.

Вслух в ФРС заявляют, что рецессия будет «мягкой». У Дональда Трампа взгляды на будущее США куда более пессимистичны. Он, как и любой другой кандидат в президенты США, сильно рискует: если Вторая Великая депрессия и вправду начнётся, то президент, при котором это произойдёт, оставит по себе очень плохую историческую память: неважно, был ли он лично ответственен за то, что ситуацию довели до краха экономики, главное, что крах произойдёт при нём (как это произошло с президентом Гербертом Гувером во время Первой Великой депрессии).

При этом полтора года до следующих президентских выборов американская экономика вполне ещё может дотянуть без масштабного падения. Поставки американского СПГ и прочих товаров в Европу после разрыва её связей с Россией сыграли для США в плюс, пускай и временный, тогда как эффекты отказа мира от доллара пока ещё оказывают на США не слишком катастрофическое влияние: да, доллар становится всё менее нужным за рубежом и печатать его всё сложнее; да, инфляция в США выросла за 2021-2022 годы втрое – но официальный уровень инфляции пока остаётся невелик, в районе 6-7%. Чтобы речь пошла уже о гиперинфляции, эти цифры должны возрасти ещё как минимум в 4 раза.

3. Полного отказа от использования доллара в России пока что не предвидится. Более того, в конце апреля на российской бирже произошло даже возвращение лидерства доллара на валютных торгах по сравнению с юанем (ссылка):

Объем торгов долларом США на Мосбирже с поставкой «завтра» в третий раз за неделю превысил 40 процентов от общего, таким образом американская валюта вернула себе статус самой торгуемой, опередив китайский юань. Об этом со ссылкой на данные площадки пишет «Коммерсантъ».

В четверг, 27 апреля, показатель для доллара достиг 91 миллиарда рублей, что сравнимо с результатом среды и на три миллиарда рублей выше, чем у юаня. При этом еще в марте юань почти всегда торговался выше американской валюты.

По оценке ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, высокая активность торгов может быть связана с выходом иностранных компаний из российских активов. В течение месяца о сделках договорились Shell и Inditex, также правительственная комиссия по иностранным инвестициями одобрила сделку «Яндекса» с Uber.

Проще говоря, российским компаниям нужен доллар, чтобы заплатить за выкупаемые ими иностранные активы. Это временная ситуация.