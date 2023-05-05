 

Инсайдер раскрыл дизайн нового Oppo Reno 10 Pro

05.05.2023, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

OnLeaks, авторитетный разоблачитель, опубликовал высококачественные изображения смартфонов Oppo Reno 10 Pro, которые еще не были официально представлены. Новые рендеры похожи на предыдущие утечки от менее авторитетных информаторов. Они привлекают внимание благодаря уникальному дизайну основной камеры. Нижний модуль смещен влево. Размеры, согласно источнику: 163,2:74,2:7,9 мм.

Ожидается, что смартфон будет иметь 6,7-дюймовый 1,5K OLED-экран, однокристальную систему MediaTek 8200, 16 ГБ памяти LPDDR5, 256 либо 512 ГБ хранилища UFS3.1. Он также будет оснащен тройной системой камер с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), а также разрешением 8 Мп и 64 Мп (телефото).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.22 / Демонстрация своей красоты: 5 привычек, которые портят имидж женщины

12.04.22 / Мадс Миккельсен о скандале вокруг Джоан Роулинг и замене Джонни Деппа в “Фантастических тварях”

15.09.21 / Памфилова намекнула, что знает, как разрешить конфликт Брюхановой и Литвинович

29.12.21 / Несколько астероидов приблизятся к Земле в ближайшие дни

03.09.22 / Кардиолог: Размер талии человека влияет на работу его сердца

07.03.23 / Вице-премьер Чернышенко поручил федеральным ведомствам перейти на мессенджер от VK к маю

07.01.22 / Эксперт Литовкин о беспорядках в Казахстане: Введение миротворцев повысит авторитет ОДКБ

05.07.22 / Мнение: Нам чужого не надо

30.01.22 / Куркума, лаванда и мята: домашние способы избавления от женских усиков

06.09.21 / Уберет несовершенства и жирный блеск: рецепт домашнего средства для умывания с углем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика