Инсайдер раскрыл дизайн нового Oppo Reno 10 Pro

OnLeaks, авторитетный разоблачитель, опубликовал высококачественные изображения смартфонов Oppo Reno 10 Pro, которые еще не были официально представлены. Новые рендеры похожи на предыдущие утечки от менее авторитетных информаторов. Они привлекают внимание благодаря уникальному дизайну основной камеры. Нижний модуль смещен влево. Размеры, согласно источнику: 163,2:74,2:7,9 мм.

Ожидается, что смартфон будет иметь 6,7-дюймовый 1,5K OLED-экран, однокристальную систему MediaTek 8200, 16 ГБ памяти LPDDR5, 256 либо 512 ГБ хранилища UFS3.1. Он также будет оснащен тройной системой камер с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), а также разрешением 8 Мп и 64 Мп (телефото).