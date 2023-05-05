Мнение: Маски навсегда

Несмотря на то, что уже и зима позади, и вообще скоро лето – постоянно встречаю в транспорте людей с натянутыми на лица по всем правилам медицинских масках. Обычно это все ж пожилые и совсем старые люди, иногда даже семейные пары. Всегда в таких случаях вспоминаю бессмертную фразу любимых Ильфа и Петрова:

“Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием”.