 

Для гостей фестиваля “Московская весна” подготовили кулинарные мастер-классы

05.05.2023, 19:40, Новости дня
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В этом году фестиваль “Московская весна” пройдет на 27 площадках во всех округах столицы. Программа посвящена празднованию Дня Победы. Посетители узнают интересные факты о картографии, научатся исполнять известные танцы, послушают музыку и песни военных лет.

На площадках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы. Опытные повара поделятся секретами и расскажут, как придать привычным блюдам новый вкус. Посетителям не придется изучать кулинарные программы, чтобы порадовать себя необычными рецептами.

6, 7 и 8 мая посетителей фестивальных площадок научат готовить шашлык из куриных бедрышек. В 14:00 начнется мастер-класс по приготовлению наваристых щей с мясом. Мероприятия пройдут на фестивальных площадках на улицах Городецкая, Перерва, Сухонская, Ореховом бульваре, на площади Славы в Кузьминках, в проезде Серебрякова и других локациях.

На улицах Адмирала Руднева, Профсоюзной, Митинской, Матвеевской и Хачатуряна 6, 7 и 8 мая состоятся рыбные мастер-классы. Посетителей научат готовить форель на гриле и расскажут, как сохранить ее полезные свойства. Начало в – 12:00.

На улицах Ключевая, Теплый Стан и Святоозерская научат печь пирог из сладкого теста с сыром и кабачками. Также там пройдут мастер-классы по приготовлению кулеша из крупы с мясом. Кроме того, гостей научат готовить армейскую гречневую кашу с грибами и тушеной говядиной.

Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте “Московских сезонов”.

В столице с 27 по 29 апреля впервые прошел городской семейный фестиваль “Мой район”. Площадку в культурно-развлекательном центре “Остров мечты” поделили на четыре тематические зоны: “Вселенная развлечений”, “Вселенная детства”, “Вселенная спорта”, “Вселенная четвероногих друзей”.

Посетители могли научиться кататься на скейтборде вместе с профессиональными инструкторами, окунуться в мир виртуальной реальности, принять участие в творческих мастер-классах и увидеть выступления кинологов с собаками.

В апреле в Москве прошел фестиваль “Пасхальный дар”. Мероприятие посвятили отзывчивости и добрым делам. Открылось 25 площадок, которые посетили 450 тысяч человек. Благотворительные фонды подготовили спектакли и концерты. Посетители могли приобрести сувениры по пасхальной тематике.


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