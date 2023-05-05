 

Рупор тоталитарной пропаганды: О последствиях удара по Павлограду

05.05.2023, 19:25, Разное
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О последствиях удара по Павлограду.

Дорогой товарищ, да в Павлограде (https://t.me/vysokygovorit/11480) вообще всё получилось максимально эпично.

Во-первых, теперь порядка 100 снарядов к «Ольхе» не добрались до фронта.

Во-вторых, уничтожены резервуары с отработанным топливом для SS-24, порядка 15 пусковых головок к баллистическим ракетам, плюс, 150 корпусов к двигателям. И не все они были пустыми — внутри твёрдое ракетное топливо. В самом большом ангаре было около 800 тонн, а всего — порядка полутора тысяч тонн.

Общая мощность взрыва — около четырёх килотонн.

С мест сообщают, что воронка получилось 30 метров глубиной и до 80 метров шириной. В радиусе 300 метров от воронки сдуло все деревья и столбы. А что касается бункера, где в том числе были подразделения 46 оаэмбр ВСУ, то завалы разобрать нереально. Получилась огромная братская могила.

@rybar – цинк

Да, это был знатный прилет. Чуток отстал удар по казарме наемников в Константиновке (до 60 200х)

Источник: Colonel Cassad


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