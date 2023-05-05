 

В 2023 году Москва потеряла 32 позиции в рейтинге ЛГБТ-столиц

05.05.2023, 19:13, Разное
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Международная ассоциация лесбиянок, геев и бисексуалов опубликовала ежегодный рейтинг ЛГБТ-столиц мира.

При составлении списка эксперты учитывали количество представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, наличие гей-френдли СМИ и гей-клубов. В 2022 году Москва потеряла в рейтинге 32 позиции, переместившись с 12 места на 44-е.

– Мы связываем это с массовой эмиграцией из России в прошедшем году. По нашим оценкам, каждый второй покинувший Москву в 2022 был представителем ЛГБТ, – написал в Twitter журналист Роберт Джефферсон, принимавший участие в подготовке рейтинга.

В качестве подтверждения своих слов Джефферсон приводит данные по городам, куда переезжали россияне в 2022 году – Тбилиси и Ереван поднялись в рейтинге на 14 и 18 позиций соответственно.

В ближайшее время эксперты обещают опубликовать подробный отчёт об изменении «ЛГБТ-карты мира» за последние годы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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