Ювелирные украшения из морского стекла – тренд лета-2023: что в моде и как стилизовать в образе

Материал, буквально находящийся под ногами, сразу бросается в глаза. Выброшенный на берег волнами, он стал отличной альтернативой как драгоценным камням, так и недорогому акрилу. Морское стекло, в котором есть своя магия, используется для создания украшений, и каждое изделие неповторимо.

Мусор, ставший украшением

Мусор, забытый на побережье, за 20-40 лет превращается в морское стекло – очень дешевый материал. Он отличается и формой, и фактурой: узоры на нем оставляют как песок, так и волны.

Стекло, острые края которого сгладились за время, проведенное в море, напоминает прозрачную разноцветную гальку. Настоящие умельцы своими руками создают из него очаровательные украшения, которые ценятся за красоту и редкость. Этим летом они станут идеальным аксессуаром к пляжным образам, чудесно подчеркивающим ровный загар.

Лучшее украшение лета

Выброшенный кем-то осколок бутылки легко станет любимыми ожерельем, браслетом или серьгами. И если раньше все были без ума от бус из ракушек, то сейчас украшения из морского стекла – новый тренд этого лета. Только подумайте: то, что могло бы попасть на свалку, превратилось в ювелирное изделие, существующее в единственном экземпляре.

Помимо всего прочего, украшение из морского стекла – это еще и забота об экологии. Выброшенный осколок бутылки, о который кто-то мог поранить ногу, превратился в стильную бижутерию. Представьте себе, что носите на шее или руках частичку океана!

Дешево и красиво

Морское стекло – материал доступный и универсальный, которому форму придали морские волны. На берег выбрасываются как треугольные, так и округлые осколки самых разных оттенков. Считается, что зеленый, прозрачный и коричневый – самые распространенные цвета, а такие, как синий, розовый или фиолетовый, попадаются значительно реже.

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Колечко с камнем из морского стекла

Небольшому осколку морского стекла можно придать форму камня для кольца, прикрепить его с помощью проволоки и носить на пальчике в память о пляжном отдыхе. Доступное украшение, не менее красивое, чем ювелирное изделие с настоящими бриллиантами, точно заслуживает того, чтобы оно стало главным хитом вашей коллекции.

Пляжные серьги

Вне зависимости от того, какие серьги вы предпочитаете, гвоздики или длинные, украшения из морского стекла чудесно дополнят летний образ. Помните, что одинаковых камней не существует и об идеальной симметрии придется забыть. Но вы точно будете знать, что ваши серьги – настоящий эксклюзив.

Браслеты на руках

Жаркое лето – самое время продемонстрировать тонкие запястья, на которых будут красоваться необычные браслеты. Украшения из морского стекла, облаченного в оправу из тонких цепей, дополнят любой наряд и станут мощным оберегом. На руке можно наслаивать несколько браслетов ручной работы с камнями самых различных оттенков.

Особенности ухода

Чтобы украшение из морского стекла прослужило вам как можно дольше, избегайте его контакта с парфюмерией и косметикой.

А дома храните или в шкатулке, или в специальном мешочке, чтобы не повредить изделие, которое может расколоться при сильном ударе.