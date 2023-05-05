 

Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян

05.05.2023, 18:25, Новости дня
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С этого года популярная в России программа “Пусть говорят”, которую раньше вел Андрей Малахов, а потом Дмитрий Борисов, пропала из эфира в привычном формате. Сначала шоу стало выходить реже – не каждый день, а раз в неделю. А потом и вовсе куда-то исчезло, а вместе с ним и его ведущий Дмитрий Борисов.

Последний раз Дмитрия Борисова видели в эфире странного выпуска про инопланетян, где гости передачи разговаривали с пришельцами на инопланетном языке и всерьез обсуждали вероятность существования внеземной цивилизации… Что этим хотели сказать создатели проекта, не ясно, но выпуск быстро стал популярным и разлетелся по фрагментам в Сети.

С тех пор Дмитрий Борисов на Первом канале не появлялся. В соцсети он тоже стал выходить крайне редко. Лишь изредка он публикует одиночные снимки, но общаться с поклонниками не спешит.

На днях ситуация прояснилась. Одна из бывших участниц шоу “Пусть говорят” Светлана Малькова рассказала, что российский ведущий Дмитрий Борисов сейчас в Майами. Сама она тоже там живет, встретила его совершенно случайно на спектакле “Евгений Онегин” с Борисом Смолкиным в местном театре.

Сам Дмитрий Борисов пока никак не прокомментировал свой отъезд из России. Хотя в Сети уже заговорили о том, что он мог перебраться за океан.


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