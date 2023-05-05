 

Украинцы опасаются, что за борьбой с предателями скрывается политическая охота на ведьм

05.05.2023, 18:20, Новости дня
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На фоне нынешнего конфликта украинские власти активизировали охоту на предателей, двойных агентов и пособников, пишет Politico. Однако украинцы опасаются, что под прикрытием борьбы со шпионами также ведётся и политическая охота на ведьм.


AP

На Украине активизируется охота на предателей, двойных агентов и пособников, пишет Politico. При этом украинцы опасаются, что за этой борьбой с предателями скрывается также и политическая охота на ведьм.

Чуть ли не каждый день украинскими властями оглашается очередное дело о предполагаемой государственной измене со стороны высокопоставленных сотрудников органов безопасности, правоохранительных органов, прокуратуры, представителей госпромышленности, мэров и других выборных должностных лиц.
 
Мало кто из украинцев — как, впрочем, и среди представителей западной разведки — сомневается в том, что большое количество двойных агентов и сочувствующих лиц на высшем уровне облегчили продвижение российских войск, особенно на юге Украины, где последние почти без сопротивления смогли взять под свой контроль город Херсон.

А украинские власти говорят, что они только начинают свою охоту на тех, кто предал страну и до сих пор подрывает безопасность и оборону Украины.
 
Известно, что из-за исторических связей с Россией в Службе безопасности Украины и в других силовых ведомствах, а также в военной и энергетической отраслях страны полно шпионов, говорится в статье. После «восстания на Майдане» 2013–2014 годов, в результате которого был свергнут «московский сатрап на Украине» Виктор Янукович, в стране эпизодически проводились чистки.

Однако по мере развития нынешнего конфликта чистки начинают носить всё более неотложный характер. И, возможно, более политический, поскольку со стороны оппозиционных политиков и лидеров гражданского общества звучит всё больше критики в адрес правительства. Они открыто и всё активнее критикуют Владимира Зеленского, обвиняя украинского президента и его команду в том, что те используют войну для консолидации как можно большей власти в своих руках.

Но несмотря на наличие немалого числа свидетельств государственной измены и пособничества России, на Украине растёт беспокойство по поводу того, что не все дела и обвинения законны.

Некоторые подозревают, что охота на шпионов теперь сливается с политической охотой на ведьм. Они опасаются, что этот поиск предателей может быть всё чаще связан с политиканством, или личной неприязнью, или с попытками скрыть коррупцию и правонарушения, или же со стремлением отвлечь внимание от растущих вопросов по поводу некомпетентности украинского правительства в преддверии ввода российских войск. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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