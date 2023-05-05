Скандалы: Юрист Баханович назвала «позорным пиаром» ролики фонда «Победа» с колбасой в подарок петербургским ветеранам

Юрист Ирина Баханович назвала «позорным пиаром» решение представителей фонда «Победа» подарить петербургским ветеранам ВОВ колбасу и чайные наборы, а действия команды губернатора Александра Беглова – «дичью»

«Дичь какая-то. Вы серьезно считаете, что наши ветераны заслуживают в качестве подарка получить чашку с блюдцем и колбасу за 69 рублей на акции? Еще и пиарятся на этом. Причем на странице самого фонда Победа видео стыдливо обрезано, а вот в группе районной администрации в полной красе. Позорный пиар. Однозначный дизлайк», — написала она в своем Телеграм-канале.

Ранее в фонде «Победа» рассказали о подготовке к 9 Мая. Был выложен соответствующий ролик, в котором был продемонстрирован подарочный набор пожилым людям. В него вошли сервизы из чашки и блюдца, а также нарезка колбасы, которая в рознице стоит порядка 150 рублей. Впоследствии опубликованном в группе фонда видео вырезали кадры с данным продуктом.

Петр Каменский