 

Скандалы: Юрист Баханович назвала «позорным пиаром» ролики фонда «Победа» с колбасой в подарок петербургским ветеранам

05.05.2023, 18:15, Разное
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Юрист Ирина Баханович назвала «позорным пиаром» решение представителей фонда «Победа» подарить петербургским ветеранам ВОВ колбасу и чайные наборы, а действия команды губернатора Александра Беглова – «дичью»

 «Дичь какая-то. Вы серьезно считаете, что наши ветераны заслуживают в качестве подарка получить чашку с блюдцем и колбасу за 69 рублей на акции? Еще и пиарятся на этом. Причем на странице самого фонда Победа видео стыдливо обрезано, а вот в группе районной администрации в полной красе. Позорный пиар. Однозначный дизлайк», — написала она в своем Телеграм-канале.

Ранее в фонде «Победа» рассказали о подготовке к 9 Мая. Был выложен соответствующий ролик, в котором был продемонстрирован подарочный набор пожилым людям.  В него вошли сервизы из чашки и блюдца, а также нарезка колбасы, которая в рознице стоит порядка 150 рублей. Впоследствии опубликованном в группе фонда видео вырезали кадры с данным продуктом.

Петр Каменский


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