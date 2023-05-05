 

В США и Японии выявили клетки, активация которых остановит седину

05.05.2023, 18:14, Разное
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Научные сотрудники из Японии и Соединенных Штатов Америки сделали новое открытие. Оказывается, активность стволовых клеток в волосяных фолликулах связана с сохранением естественного цвета волос.

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой авторы вели наблюдения за клеточными процессами в волосяных фолликулах подопытных.

Таким образом, было обнаружено, что зародышевые клетки меланоцитов животных не умирают со временем, а переходят в спящее состояние. Отмечается, что полученная информация поможет в решении проблемы седины при помощи активации стволовых клеток.


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