В США и Японии выявили клетки, активация которых остановит седину

Научные сотрудники из Японии и Соединенных Штатов Америки сделали новое открытие. Оказывается, активность стволовых клеток в волосяных фолликулах связана с сохранением естественного цвета волос.

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой авторы вели наблюдения за клеточными процессами в волосяных фолликулах подопытных.

Таким образом, было обнаружено, что зародышевые клетки меланоцитов животных не умирают со временем, а переходят в спящее состояние. Отмечается, что полученная информация поможет в решении проблемы седины при помощи активации стволовых клеток.