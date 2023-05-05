“Через две недели после родов вышла в эфир”: Елена Ханга о любви к дочери и романе с американцем

Имя Елены Ханги впервые зазвучало с экранов телевизоров в далеком 1987 году. Тогда начинающая журналистка пришла во «Взгляд» и стала работать вместе с Любимовым и Листьевым. С тех пор карьера Елены стремительно пошла в гору, ее стали узнавать, приглашать на встречи с высокопоставленными людьми.

Она брала интервью у знаменитого Пеле, освещала встречи президентов, но при этом оставалась открытой, простой, понятной каждому зрителю. О том, как начинала легенда российского телевидения и какова ее жизнь сегодня, и пойдет речь ниже.

О национальности и странной отметке в паспорте

В 1962 году в Москве в семье Абдулы Кассима Ханги и Лили Голден родилась дочь, которую назвали русским именем Елена. Девочка с самого раннего детства выделялась среди сверстников своей внешностью — темнокожая, с копной кучерявых волос, она больше походила на мальчишку. И позже, когда подошло время определяться с национальностью девушки при получении паспорта, оказалось, что все не так просто.

В паспорте матери девочки Лили Голден в графе “Национальность” стояла отметка «негритянка». Просто написать «американка» в советских структурах, выдающих паспорт, никак не могли. Пришлось импровизировать. Эта же придуманная национальность перешла позже «по наследству» и Елене Ханге. При получении паспорта она тоже увидела у себя национальность «негритянка».

Но на самом деле в жилах Елены Абдулаевны течет и индейская, и польская, и еврейская, и африканская кровь. Журналистка много лет скрупулезно собирала по крупицам историю своей семьи и выяснила, что ее предками были потомок американских рабов и еврейка. И те и другие яростно боролись за свои права, за что и попали в тюрьму. Так, в тюремной камере и познакомились бабушка и дедушка Елены. Именно от них девушка унаследовала свободолюбие, активную позицию по жизни и умение всегда добиваться своего, что бы ни пришлось пережить.

О советском детстве

Удивительно, но дочь премьер-министра Занзибара не жила в СССР шикарно, у нее никогда не было никакого «особого» статуса. Это было детство обычной советской девочки, отличающейся от остальных только цветом кожи. Сама Елена признается, что ей повезло с окружением, никакого расового гнета она никогда не ощущала. Она умела находить общий язык со всеми, и потому ее все любили.

У девочки была возможность остаться жить у отца на родине. Там она была бы гораздо более обеспечена финансово, имела бы высокий статус. Но Елена Абдулаевна так рассказывает об этом: «Когда я приезжала к отцу, меня принимал сам президент. Мы общались просто, мне предлагали остаться там жить. Но я чувствовала, что это не мое. Я даже на личном президентском самолете лететь отказалась, неловко было и страшно. Вдруг подорвут повстанцы. Там же войны постоянные».

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В итоге Елена оказалась права относительно опасности проживания на родине. Ее отец Абдула Кассим Ханга во время очередного переворота был арестован и казнен в тюрьме. Хотя об этом ее мать узнала гораздо позже. Саму же девочку старались ограждать от всего «взрослого» негатива. Потому свое детство и юность Елена считает вполне счастливыми и спокойными. Как у всех — дефицит, очереди, тесные квартиры, но зато можно радоваться простым мелочам и есть настоящие друзья рядом.

О спортивной карьере

Мама Елены в молодости профессионально занималась тенисом. Но отводить дочь в спортивную секцию поначалу не спешила. Отдала Елену в музыкальную школу. Но сама журналистка признается: «Я музыку терпеть не могла. Но просто понимала, что у меня выбора нет, смирилась. Зато когда потом меня отдали в теннис, я расцвела. Причем попала я к прекрасному тренеру, великой нашей теннисистке советской Анне Дмитриевой».

Девочка подавала в спорте большие надежды. Выступала за советский клуб ЦСКА, ездила на соревнования. Этот период жизни, по признанию Елены Ханги, сделал ее сильной духом, воспитал характер. Тренер вкладывала в нее не только свои спортивные навыки, но и душу. Позже Елена даже дала дочери имя Елизаветта-Анна в честь Анны Владимировны Дмитриевой. Но связывать свою жизнь со спортом Ханга не стала, ушла в журналистику.

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О стажировке и работе за границей

Елена Ханга стала первой журналисткой из СССР, которая была официально отправлена на стажировку в США. Она так вспоминает этот период: «Я в Америку приехала из нашего дефицитного советского быта. И попала прямо в рай. В магазинах полки ломятся, есть даже то, предзначения чего я не знаю. У нас просто ничего этого не было. И мне становилось жутко стыдно, как будто я из леса».

Самым ярким впечатлением после магазинов для Елены был персональный компьютер. Девушку просто привели в кабинет, усадили за стол и сказали: «Вот тебе компьютер, работай». А она никогда даже рядом с ним не сидела, не знала, как включить. Елена вспоминает: «Мне не хотелось показаться совсем деревенщиной, и я сказала, что люблю писать только от руки, как Пушкин. Что так, мол, лучше думается, мысль правильная приходит. А я просто за компьютером работать не умела».

Впрочем, смышленая девушка быстро училась всему, схватывала материал на лету. Блестяще завершив стажировку, она еще не раз прилетала в Америку по работе — то на встречу Горбачева и Рейгана, то на стажировку в Бостон, то в Фонд Рокфеллера по личному приглашению учредителей. Получив, помимо советского, еще и американское гражданство, журналистка имела возможность свободно путешествовать по всему миру, что было привилегией «не для всех» в 80-90-е годы.

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О романе с американцем и о том, почему «не срослось»

В Америке Елена Ханга много работала, но все же находила время на личное. О своих романах она рассказывает так: «Мне еще с ранней юности казалось, что я должна найти парня той же расы. В Америке много черных, с выбором проблем не было. И вот я познакомилась с молодым человеком, завязался роман. Но потом я поняла, что между нами непреодолимая пропасть, у нас совершенно разная история.

У меня же от американки только цвет кожи, а сама я вся пропитана советским прошлым. Мы даже в ресторане не могли нормально посидеть, потому что его слишком сильно смущали места у туалета, а мне на это было плевать. Нас волновали разные вещи, у нас были разные болевые точки. И мы разошлись. А потом я встретила своего мужа Игоря, совершенно русского, и поняла, что это полностью мой человек. Мне с ним легко и говорить, и молчать. И раса тут вообще не при чем».

О любви к дочери

Елена стала мамой относительно поздно — в 39 лет, что по нашим меркам внушительный возраст. Сама она признается, что до поры не волновалась по этому поводу, пока не столкнулась с неприятной проблемой — ее часто принимали за бабушку собственной дочери. И даже в детском саду, куда она приходила на разные мероприятия, ее не брали участвовать в спортивных конкурсах, боясь, что «бабушка не справится».

Возможно, именно позднее материнство отразилось на отношении Елены к статусу мамы. Она стала просто одержима собственным ребенком. Вот как она сама говорит об этом: «Я была сумасшедшей мамашей. От ребенка не отходила ни на шаг, слушала все время, дышит ли она. Даже в душ ее с собой таскала. И когда она болела, я переставала есть. Совсем. Просто не могла, ведь как это можно, когда твое дитя нездорово».

О работе и успешной карьере

Телеведущей все же удалось научиться совмещать материнство с работой. Ей пришлось выйти в эфир уже через 2 недели после родов. К карьере своей она всегда относилась ответственно. Даже летала делать прическу в США, чтобы выглядеть в кадре безупречно. К примеру, в программе «Принцип домино» она всегда была эталоном стиля.

Карьера журналистки быстро шла в гору. Ханга постоянно совершенствовала свои журналистские навыки. Она не боялась делать так, как никто до нее, поэтому сразу же “врезалась” в память зрителю. Ее подход вести диалог, ее интервью всегда были яркими, необычными и удивительно живыми.

О семье как главной ценности в жизни

Елена Ханга признается, что построить такую карьеру и параллельно воспитать дочь она не смогла бы одна. Рядом всегда «на подхвате» были ее любящий муж Игорь Минтусов и свекровь. Мама Елены тоже успела насладиться ролью бабушки, но, к сожалению, ее не стало в 2010-м, когда маленькой Елизавете-Анне было 9 лет.

Елена Ханга во всех своих интервью говорит, что ее семья для нее — главная ценность. Хотя ее дочь уже взрослая, ей исполнился 21 год, для Елены она все равно еще ребенок, за которого болит душа. Журналистка признается: «Я не готова, чтобы дочь выходила замуж. Да, у нее есть парень, я понимаю, что она большая уже, но хочу, чтобы она сначала встала на ноги, нашла себя, как я когда-то. Чтобы потом точно ни о чем не жалеть».