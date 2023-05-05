 

Использование смартфонов повышает риск инсульта и сердечных приступов

05.05.2023, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые утверждают, что постоянное пользование мобильным телефоном может негативно сказаться на здоровье сердца.

Исследователи из Китая обнаружили, что те, кто активно использует свои смартфоны для общения, подвержены большему риску развития заболеваний, которые могут привести к инфарктам и инсультам.

Специалисты проанализировали данные 212 000 взрослых британцев UK Biobank, средний возраст которых составлял 54 года. В начале исследования у испытуемых не было высокого кровяного давления. Врачи наблюдали за испытуемыми и отмечали количество звонков, которые они делали каждую неделю, а также сколько времени тратили на разговоры по мобильным телефонам.

Риск высокого кровяного давления на 12 процентов выше у людей, которые проводят больше времени за смартфонами, чем у тех, кто не пользуется ими. Также он был выше на 25 процентов выше у людей, которые разговаривали по смартфону более шести часов в неделю.

Руководитель исследования профессор Сяньхуэй Цинь отметил: Количество времени, проведенного за разговорами по мобильному телефону, может негативно сказаться на здоровье сердца. Радиоволны от устройств, которые используются в течение длительного периода времени, могут вызвать повышение кровяного давления. Те, кто наиболее зависим от своего смартфона, могут иметь плохое психическое и физическое здоровье. Это также может повлиять на их сердце.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.21 / Правительство снизит пенсионный возраст на 2 года для вакцинированных граждан

22.06.22 / В Москве начали продавать NFT-квартиры

24.03.22 / Выселяют из дома: Как микрозаймы загоняют народ в жилищную ловушку

31.03.23 / Офицер, который отказался убивать

01.12.22 / В Сети рассказали о не продающемся в России крутом бюджетном смартфоне Xiaomi

29.03.23 / Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках

14.02.23 / Не все хотят свадебное платье как у принцессы и белые туфли на шпильке: альтернативные нетрадиционные варианты обуви для невест

19.04.23 / В Великобритании сохраняется самая высокая инфляция в Западной Европе

19.01.22 / В Красноярске эвакуировали все детские сады

26.02.22 / В цвете радуги: Алек и Хилария Болдуин отметили первый день рождения дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика