Использование смартфонов повышает риск инсульта и сердечных приступов

Ученые утверждают, что постоянное пользование мобильным телефоном может негативно сказаться на здоровье сердца.

Исследователи из Китая обнаружили, что те, кто активно использует свои смартфоны для общения, подвержены большему риску развития заболеваний, которые могут привести к инфарктам и инсультам.

Специалисты проанализировали данные 212 000 взрослых британцев UK Biobank, средний возраст которых составлял 54 года. В начале исследования у испытуемых не было высокого кровяного давления. Врачи наблюдали за испытуемыми и отмечали количество звонков, которые они делали каждую неделю, а также сколько времени тратили на разговоры по мобильным телефонам.

Риск высокого кровяного давления на 12 процентов выше у людей, которые проводят больше времени за смартфонами, чем у тех, кто не пользуется ими. Также он был выше на 25 процентов выше у людей, которые разговаривали по смартфону более шести часов в неделю.

Руководитель исследования профессор Сяньхуэй Цинь отметил: Количество времени, проведенного за разговорами по мобильному телефону, может негативно сказаться на здоровье сердца. Радиоволны от устройств, которые используются в течение длительного периода времени, могут вызвать повышение кровяного давления. Те, кто наиболее зависим от своего смартфона, могут иметь плохое психическое и физическое здоровье. Это также может повлиять на их сердце.