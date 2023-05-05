 

Как госпитализация Петросяна связана с операцией и осложнениями на сердце

05.05.2023, 17:11, Новости дня
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На днях стало известно, что российский юморист Евгений Петросян попал в больницу после неудачного вживления зубного импланта. Комику поставили протез, после чего у него никак не останавливалось кровотечение из нижней челюсти. В итоге артисту стало плохо, начались проблемы с сердцем, и его госпитализировали.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала чушью новость о том, что комик якобы в реанимации, и заявила, что он просто находится на обследовании. Теперь россияне с недоверием гадают, что же на самом деле случилось с 77-летним народным артистом РСФСР.

Преподаватель кафедры фармакологии Андрей Кондрахин попытался объяснить взаимосвязь между зубными болезнями и осложнениями на сердце. Как выяснилось, такая связь действительно существует. Однако на развитие сердечных осложнений нужно очень много времени. Несмотря на это, игнорировать проблемы с сердцем нельзя. Именно поэтому Петросян находится под наблюдением врачей.

В любом случае, имплантантация зубов – это всегда операция, которая может повысить артериальное давление.

“Происходит перегрузка сосудов сердца, головного мозга и почек. Рано или поздно, все это приводит к заболеванию, которое называется гипертоническая ангиопатия”, – объяснил медик.

Рано или поздно такие проблемы могут привести к инфаркту или инсульту, сообщает Пятый канал. Также врач не исключил, что любые стоматологические манипуляции могут повлиять на повышение давления.


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