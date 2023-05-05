 

Прокремлевское мнение: Украинская тактика уколов иголкой говорит о неготовности Киева к наступлению

05.05.2023, 17:05, Новости дня
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На Западе очень много говорят про запланированное контрнаступление Украины, но пока что мало что происходит, заявил в интервью N-TV немецкий военный эксперт и полковник в отставке Ральф Тиле. Киев придерживается «тактики множества маленьких уколов иголкой», что свидетельствует о неготовности украинской армии к бою. К тому же от предстоящей атаки не стоит ожидать каких-то прорывов, подчеркнул он: «Скорее всего, она будет носить небольшой, тактический характер». Боевые действия на этом не закончатся, а обострение только усилится, предостерегает специалист.


AP

Давайте углубимся в тему. И мы сделаем это вместе с военным экспертом и полковником в отставке Ральфом Тиле, который вышел с нами на связь по Skype. Господин Тиле, доброе утро. Как бы вы описали нынешнюю ситуацию? События последних дней — это начало ожидаемого масштабного контрнаступления? Или всё это тактика множества маленьких уколов иголкой?

РАЛЬФ ТИЛЕ, военный эксперт: Доброе утро, господин Шюлер. Мы находимся на этапе подготовки к атаке. Несмотря на все разговоры, сейчас относительно мало что происходит. В основном мы наблюдаем психологическую войну. Мы находимся в своего рода эхо-камере информационной войны. Все участники конфликта пытаются повлиять на нас психологически и навязать свой образ мыслей. Не позволяйте себя запутать и смотрите объективно на то, что происходит.

Очевидно то, что украинцы всё ещё не полностью вооружены и боеспособны. Поэтому сейчас мы наблюдаем предварительный этап уколов иголкой, когда предпринимаются попытки найти подходящий момент и использовать фактор неожиданности.   

Как вы считаете, у запланированного контрнаступления — учитывая фактор неожиданности — есть потенциал быстро закончить боевые действия? Или же это приведёт к ещё большему обострению?

РАЛЬФ ТИЛЕ: Мы наблюдаем обострение. Очевидно, что предполагаемая атака на Путина вызывает у многих беспокойство. США всегда немного обеспокоены тем, что украинцы заходят слишком далеко, совершая такого рода действия. Ещё неделю назад якобы украинский дрон упал в 20 километрах от Москвы. Американцы убеждены в том, что украинцы причастны к подрыву машины, который произошёл ранее. Это беспокойство имеет значение. Очевидно и то, что в определённом смысле это беспокойство разделяет Зеленский.

Он боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы. У нас есть основания опасаться обострения. Посмотрим, что даст эта атака. Фактически она не может стать большим прорывом. Скорее всего она будет носить небольшой, тактический характер. Посмотрим, что в результате получится. И боевые действия на этом определённо не закончатся. Обострение продолжится.

Дата выхода в эфир 04 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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