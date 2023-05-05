Скандалы: Зеленский начал лихорадочно менять самолеты, опасаясь «удара возмездия»

Президент Украины использовал «летающий офис» США

После атаки беспилотников на Кремль Зеленский не решился возвращаться домой из Финляндии, где он находился с незапланированным визитом. Опасаясь российского удара возмездия, оттуда он направился в Нидерланды. В среду около 23.00 мск самолет с Зеленским на борту приземлился в голландском аэропорту Схипхол. Поселили его в Гааге в резиденции премьера Catshuis («Кошкин дом»). Как пишут западные СМИ, Зеленский перемещается по Европе на бортах стран НАТО в сопровождении истребителей.

Так, по информации крупнейшей финской газеты Helsingin sanomat, глава киевского режима мог прилететь в Хельсинки на правительственном самолете Boeing C-40B ВВС США. Такой самолет, который еще называют «летающим офисом» ВВС США, был замечен в аэропорту финской столицы. Зеленский летал им и ранее – в США. Обычно такой самолет используют для своих перемещений американские правительственные чиновники высшего ранга. Теперь вот и Зеленский. Что подчеркивает его подлинный статус: не глава независимого государства, а всего лишь один из американских чиновников, временно поставленный «рулить» Украиной.

Из Хельсинки в Амстердам якобы президент Украины вылетел также не украинским бортом. По сообщению нидерландской телекомпании NOS, за ним прибыл голландский правительственный самолет, который вывез его в Нидерланды. Ранее, по сообщению сервиса Flightradar24, в аэропорту Хельсинки появился самолет без опознавательных сигналов – как раз в то время, когда туда прибыл кортеж киевского клоуна. Причем безопасность Зеленского охраняли несколько военных вертолетов, зависших над терминалом для частных самолетов, где, очевидно, проходила его погрузка на голландский борт.

Похоже, что из Нидерландов Зеленский также не планирует возвращаться в Киев. Ранее агентство Reuters сообщало, что 13 мая он прибудет в Берлин, где его встретит канцлер ФРГ Олаф Шольц. До 13 мая осталось всего ничего, каких-нибудь 9 дней: как-нибудь пересидит их в «Кошкином доме». Или придумает себе еще какой-нибудь визит. В принципе, на Украину он может уже вообще не возвращаться.

Конечно, это выглядит более чем странно: Украина начинает давно анонсированное контрнаступление, грядет «решающая битва», а в это время главнокомандующий путешествует по Европе. Такое поведение главы государства раньше просто невозможно было себе даже представить. Что было бы, если б осенью 1941-го Сталин сбежал из Москвы, причем не просто куда-то в Сибирь, а, скажем, в Китай? Наполеон лично командовал своими войсками во время Бородинского сражения. Но в наше время рвутся все шаблоны.

После атаки беспилотников на Кремль зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети эмоциональный пост, в котором высказал мнение, что после данного теракта у РФ не остается «никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики». По его словам, он не нужен «даже для подписания акта безоговорочной капитуляции».

Напомним, что ранее гарантии безопасности Зеленскому были даны лично Путиным. Об этом рассказал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Во время его визита в Москву в марте прошлого года он получил от Владимира Путина твердое обещание «не убивать Зеленского», о чем сразу же сообщил киевскому наполеончику, который на тот момент прятался в «секретном бункере». Получив гарантии безопасности, Зеленский воспрял духом, вылез из бункера и записал видео в своем рабочем кабинете.

Конечно, после атаки беспилотников по зданию, в котором находится рабочий кабинет президента Путина в Кремле, все гарантии автоматически обнуляются. Поэтому Зеленский мечется по Европе, как тот «Летучий голландец». Характерно, что для своих перемещений он использует самолеты иностранных государств. «Борт № 1» — это визитная карточка любого суверенного государства, но своей авиации киевский гауляйтер явно не доверяет. Он пользуется чужими правительственными бортами, перемещения которых не отслеживаются такими сервисами, как Flightradar. Конечно, по соображениям безопасности, как он ее понимает.

Но у всякой «безопасности» есть две стороны. «Охраняемое лицо» фактически является заложником тех, кто его охраняет, особенно если это сотрудники спецслужб иностранных государств. Это всегда потенциальная «сакральная жертва». В любой момент ее может ждать участь афганцев, которые отчаянно цеплялись за шасси улетающих вдаль американских самолетов.

Марина Перевозкина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”