“Необязательно стоять в центре, чтобы тебя заметили”: Саша Савельева о дружбе в шоу-бизнесе, участии в “Фабрике звезд”, сложностях в сольной карьере

Саша Савельева является одной из выпускниц первого сезона шоу «Фабрика звезд». По окончании проекта она с другими участницами шоу стала петь в группе «Фабрика». Сейчас Савельева активно развивает сольную карьеру и раскрывает новые грани своего таланта.

Об участии в «Фабрике звезд»

Савельева рада тому, что в ее судьбе был такой проект. С детства она мечтала выступать на сцене и именно благодаря вокальному шоу получила возможность осуществить свою мечту.

Савельева отмечает, что тот период запомнился ей бесконечными гастролями, подготовкой номеров, когда нужно было подолгу репетировать и записывать новые треки. Из минусов «Фабрики звезд» артистка выделила проживание в доме под прицелом камер. Даже сейчас, спустя двадцать лет, у Савельевой есть как будто отголоски посттравматичного синдрома: когда ей кажется, что ее снимают. Она даже прорабатывала эту проблему с психологом.

Савельева отметила, что после «Фабрики звезд» у нее не было звездной болезни. Она не чувствовала себя какой-то избранной, уникальной, гениальной. Савельева предположила, что это потому, что она не пыталась как-то выделиться и не ставила себе за цель стать звездой. Тем не менее, даже благодаря такому подходу она нашла свою аудиторию. Певица считает, что необязательно стоять в центре, чтобы тебя заметили.

О юбилейном концерте

В прошлом месяце состоялся концерт «Фабрики звезд», приуроченный к двадцатилетию проекта. На сцене выступили многие выпускники, но не все. Например, отсутствовала Саша Савельева.

Артистка разместила в своем микроблоге пост, выразив сожаление по поводу того, что не смогла принять участие в данном мероприятии. Знаменитость вспомнила, что пять лет назад сама выступала инициатором организации концерта «Фабрики звезд», приуроченного к пятнадцатилетнему юбилею. Тогда Савельева обзванивала всех коллег, но услышала категоричный отказ.

Многие выпускники проекта сообщили, что хотят забыть об этом шоу как о страшном сне. Савельева недоумевала, почему у коллег сложилось такое негативное отношение к «Фабрике звезд». Она предположила, что имеет место разочарование: просто карьера сложилась не так, как бы хотелось. Сама Савельева очень благодарна проекту, который дал ей путевку в мир шоу-бизнеса.

Об уходе из группы «Фабрика»

Шестнадцать лет Савельева была бессменной участницей группы «Фабрика». Новость о ее уходе стала настоящим шоком для поклонников коллектива. Савельева поясняет: она поняла, что взяла от «Фабрики» все, что могла, после рождения ребенка. Интуитивно певица чувствовала, что нужно развиваться и идти дальше.

Кстати, данная мысль посещала ее и раньше. Например, к своему тридцатилетию Савельева организовала сольный концерт. Она презентовала пять или шесть песен собственного сочинения. По словам певицы, аудитория была приятно удивлена. Многие отметили, что даже не подозревали наличие у Савельевой таких хороших вокальных данных.

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О сложностях в сольной карьере

Савельева призналась, что в какой-то момент после ухода из «Фабрики» она ощутила себя одиноким деревом, стоящим посреди пустыни. Всему виной — много ответственности, отсутствие продюсера. Развивать сольную карьеру оказалось не так легко, как могло показаться. По словам Савельевой, она переживала по поводу оценки своего творчества окружающими людьми несмотря на то, что за годы работы уже привыкла к разной обратной связи, в том числе и негативной.

Также Савельева выделила еще один минус: это амплуа девочки из группы «Фабрика». Очень сложно презентовать себя в другом образе, когда люди привыкли к определенному другому образу.

Савельева отмечает, что пережила глубинную трансформацию. Она рада, что ее поддержали муж и друзья.

О дружбе в шоу-бизнесе

Савельева считает, что в шоу-бизнесе дружба существует. Например, бывших коллег по «Фабрике» она считает как будто своими сестрами. Певица поясняет, что судьба свела их в ранней юности, поэтому фактически они вместе выросли и прошли вместе период взросления.

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Савельева поддерживает контакт с бывшими коллегами. Например, часто созванивается с Сати Казановой. Кстати, Казанова будет сниматься в новом клипе у Савельевой.

О секретах счастливого брака

14 лет назад Савельева познакомилась с актером Кириллом Сафоновым, который старше ее на десять лет. Недавно пара отметила тринадцатую годовщину свадьбы.

Певица признается, что выбрала себе партнера постарше, чтобы была возможность расти и развиваться. Для себя она поняла, что в браке важно постоянно работать над отношениями. Нельзя при появлении тех или иных разногласий повышать голос. «Чем больше кричишь — тем больше хочется», – призналась артистка. Также, по ее мнению, важно с эмпатией относиться друг к другу. Савельева отмечает, что ей повезло с супругом: у него очень развит эмоциональный интеллект. Также следует научиться проявлять гибкость, уметь идти на компромиссы, если хочется сохранить отношения.

Савельева считает, что в их браке нет места ревности, поскольку присутствует доверие. Кризисный период был, когда у супругов родился долгожданный ребенок.

Об отношениях с падчерицей

Для Савельевой брак с Сафоновым первый. А вот актер уже был женат. Когда он сошелся с певицей, то его дочь Настя от предыдущего брака была подростком. Савельева признается, что Настя не сразу ее восприняла. Поначалу девочка ревновала отца к его новой избраннице. Ситуация несколько усугублялась тем, что Савельева всего на одиннадцать лет старше падчерицы. По словам артистки, она постаралась адекватно отнестись к поведению Насти, понимая, что та переживает непростой период. А вот Сафонов очень расстраивался по поводу того, что Настя негативно настроена по отношению к Савельевой.

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Время все расставило по местам. Сейчас Настя уже взрослая девушка, успела выйти замуж и создать свою семью. Отношения Савельевой с падчерицей наладились. Певица отмечает, что не поучает Настю.

О «тикающих часиках»

Долгое время у Савельевой не получалось родить ребенка. При том, что и она, и ее муж были совершенно здоровы. Ощутить радость материнства певица смогла только в 35 лет. Она родила сына Леона.

Савельева признается, что неоднократно слышала в свой адрес вопросы: «Когда родишь? Часики-то тикают», но они вообще никак ее не задевали и не обижали. Интуитивно артистка чувствовала, что всему свое время. Савельева не скрывает, что вопрос материнства ее сильно беспокоил, но она все же надеялась на то, что проблема решится. Так и получилось.

О послеродовой депрессии

Савельева призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией. Она считает, что виновата сама: суетой и хлопотами загнала себя в угол, не рассчитала свои силы. Певица пояснила, что у нее после родов не было апатии, наоборот, появилось желание куда-то бежать и что-то делать. Казалось, будто жизнь проходит мимо, нужно так много всего успеть сделать.

В итоге Савельева израсходовала свою энергию полностью, истощила все свои ресурсы. Как следствие — повышенная тревожность как один из синдромов послеродовой депрессии. Целый год понадобился знаменитости, чтобы прийти к нормальному душевному состоянию. В этом ей помогла когнитивно-поведенческая терапия.

О возрасте

Савельева признается, что внутри нее как будто есть два человека. Один — легкий и беззаботный, как олицетворение молодости. И он может подталкивать к авантюрам, какой-то безбашенности. И есть второй человек, который скептик и напоминает о возрасте в 39 лет. Певица старается примирить эти две свои враждующие стороны. Сама себя она ощущает лет на 30 или максимум на 33 года.