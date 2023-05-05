Собранный фильмом «Вызов» миллиард рублей украли хакеры

В ночь на 4 мая злоумышленники получили доступ к банковским счетам финансового директора фильма «Вызов» Клима Самгина.

Хакерам удалось перевести на анонимные криптокошельки 980 миллионов рублей, которые лента собрала в прокате за последнюю неделю.

– В соответствии с требованиями Фонда кино, все полученные от кинотеатров средства сразу же перечислялись на специальный счёт, к которому у меня был доступ. Взломав мой смартфон, преступники умудрились за несколько часов похитить весь собранный «Вызовом» миллиард, – рассказал Самгин журналистам.

Утром 5 мая финансовый директор получил сообщение от банка, что все его счета заблокированы в связи с совершением подозрительных операций. Сразу же после этого он обратился в полицию.

– Преступников будет найти сложно, так как все деньги были переведены на анонимные криптовалютные кошельки. Часть из средств уже обналичена в одном из обменников, который находится в Стамбуле, видимо, преступники действовали из-за рубежа, – сообщили в столичной полиции.

Создатели «Вызова» призвали зрителей повторно посетить кинотеатры и таким образом поддержать отечественный кинематограф.

– Если вам понравился «Вызов», а он понравился абсолютно всем, сходите в кино ещё раз. Иначе мы окажемся у разбитого корыта и будем вынуждены компенсировать все издержки из своего кармана, – говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте фильма.

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