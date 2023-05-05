 

Собранный фильмом «Вызов» миллиард рублей украли хакеры

05.05.2023, 16:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночь на 4 мая злоумышленники получили доступ к банковским счетам финансового директора фильма «Вызов» Клима Самгина.

Хакерам удалось перевести на анонимные криптокошельки 980 миллионов рублей, которые лента собрала в прокате за последнюю неделю.

– В соответствии с требованиями Фонда кино, все полученные от кинотеатров средства сразу же перечислялись на специальный счёт, к которому у меня был доступ. Взломав мой смартфон, преступники умудрились за несколько часов похитить весь собранный «Вызовом» миллиард, – рассказал Самгин журналистам.

Утром 5 мая финансовый директор получил сообщение от банка, что все его счета заблокированы в связи с совершением подозрительных операций. Сразу же после этого он обратился в полицию.

– Преступников будет найти сложно, так как все деньги были переведены на анонимные криптовалютные кошельки. Часть из средств уже обналичена в одном из обменников, который находится в Стамбуле, видимо, преступники действовали из-за рубежа, – сообщили в столичной полиции.

Создатели «Вызова» призвали зрителей повторно посетить кинотеатры и таким образом поддержать отечественный кинематограф.

– Если вам понравился «Вызов», а он понравился абсолютно всем, сходите в кино ещё раз. Иначе мы окажемся у разбитого корыта и будем вынуждены компенсировать все издержки из своего кармана, – говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте фильма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11.21 / Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

16.02.22 / Для дистанционного голосования задействуют виртуальных избирателей

01.10.22 / Sky – обнищавший персонал британских больниц ищет подработку или увольняется

19.11.22 / Рынок новостроек рухнул на 54%

12.07.22 / Огромный черный столб дыма: крупный пожар в Тюмени сняли на видео

07.03.23 / Мнение: Польза ручного управления, рост борьбы с коррупцией и нехватка персонала в регионах

16.02.23 / Geely начнет продажи нового кроссовера Geely Mоnjaro в РФ в апреле 2023 года

14.09.21 / Одиночество Ирины Апексимовой: почему актриса перестала искать спутника жизни

20.01.22 / ТЦ “Европолис” могут закрыть на 90 суток за несоблюдение антиковидных мер

11.07.20 / Мнение: Семейные странности Сергея Фургала – жена пропала, сыновья, дочь неясного возраста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика