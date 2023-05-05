Во время празднования чемпионства «Наполи» пострадали сотни человек

Во время празднования чемпионства “Наполи” 203 человека получили травмы. Об этом пояснила La Gazzetta dello Sport.

Один человек был госпитализирован в связи с передозировкой наркотиков, еще четверо были ранены из огнестрельного оружия. Среди пострадавших есть болельщики, получившие ножевые ранения, переломы конечностей, вывихи и ожоги от пиротехники.

Ранее стало известно, что во время празднования чемпионского титула “Наполи” погиб 26-летний болельщик.

4 мая “Наполи” впервые выиграл чемпионат Италии за 33 года. В 33-м туре Серии А команда сыграла вничью с “Удинезе” со счетом 1:1 и одержала досрочную победу.