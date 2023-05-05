 

Во время празднования чемпионства «Наполи» пострадали сотни человек

05.05.2023, 16:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во время празднования чемпионства “Наполи” 203 человека получили травмы. Об этом пояснила La Gazzetta dello Sport.

Один человек был госпитализирован в связи с передозировкой наркотиков, еще четверо были ранены из огнестрельного оружия. Среди пострадавших есть болельщики, получившие ножевые ранения, переломы конечностей, вывихи и ожоги от пиротехники.

Ранее стало известно, что во время празднования чемпионского титула “Наполи” погиб 26-летний болельщик.

4 мая “Наполи” впервые выиграл чемпионат Италии за 33 года. В 33-м туре Серии А команда сыграла вничью с “Удинезе” со счетом 1:1 и одержала досрочную победу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04.23 / Зендая и Том Холланд, Джиджи Хадид и Пенелопа Крус на открытии Культурного центра в Мумбаи

16.12.21 / “Лучше бы дали «Единой России»”: Явлинский раскритиковал Европарламент за вручение премии Сахарова Навальному

11.01.22 / Что же они нам рассказывают: эксперт Бернардини назвал непотребными условия США на переговорах с Россией

14.10.20 / Челябинцев будут штрафовать за самовольное изъятие просроченных продуктов из мусорных контейнеров

24.04.21 / С начала года число заказов на аквадискотеки в частных домах выросло на 900%

20.12.22 / Как отличить мошеннический сайт от сайта банка?

31.08.20 / Эмма Робертс подтвердила, что ждет ребенка от Гаррета Хедлунда

20.06.22 / Мнение: Санкции слабее ковида, санкции против русского народа и санкции Запада против Запада

24.08.22 / Астронавт NASA заявил о важности партнёрства с Россией в космосе на фоне международной напряжённости

09.01.23 / В Воскресенске поймали напавшую с ножом на знакомого женщину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика