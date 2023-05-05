 

Владимир Пресняков на время перестал дышать после трюка в бассейне

05.05.2023, 15:59, Разное
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Брак Владимира Преснякова и Натальи Подольской считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Неудивительно, что публика внимательно следит за семейной жизнью супругов и обсуждает буквально каждый их шаг.

Еще совсем недавно Наталья Подольская делилась с поклонниками, что приревновала мужа во время просмотра спектакля с участием красавицы Агаты
Муцениеце. Признание певицы заставило поклонников пары заволноваться и спровоцировало новые слухи о возможном разладе. А уже сегодня супруги вновь доказали публике, что в их семье царит идиллия.

Последние несколько дней Владимир Пресняков-младший отдыхает в Дубае вместе с женой и детьми. Музыкант наслаждается семейным отпуском в роскошном отеле и периодически делится с подписчиками кусочками своего времяпрепровождения. Сегодня певец показал в соцсетях яркие кадры из бассейна, снятые его супругой. Пресняков весело провел время со старшим сыном и продемонстрировал трюк на камеру.

Владимир Пресняков подкинул семилетнего наследника Артемия в бассейне, а затем нырнул в воду и на время перестал дышать. “Детям тут рай”, – подписал ролик музыкант. Не согласиться с замечанием артиста крайне тяжело.


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