Гормон радости в тренде: особенности дофаминового стиля в одежде – одного из главных трендов 2023 года

Дофаминовая одежда – это новый тренд, который заключается в использовании яркой одежды для стимулирования выброса дофамина – гормона счастья. Идея этой одежды появилась во время карантина COVID-19 в 2022 году и была популяризирована через социальные сети. Термин “дофаминовая мода” был придуман доктором Донн Карен, психологом моды, которая утверждает, что одежда может улучшить настроение.

Девушки, которые следят за модными тенденциями, могут заметить связь между дофаминовой одеждой и колор-блокингом. Главная цель дофаминовой моды – улучшение эмоционального состояния, уверенности в себе и, конечно же, счастье.

Как создать летний дофаминовый образ

Наиболее привлекательным аспектом дофаминовой моды является отсутствие каких-либо правил. Нет правильных или неправильных сочетаний цветов или стилей. Если уличный стиль позволяет яркие цвета, смелые сочетания и чувство радости – это дофаминовая мода. Хотите носить розовый с оранжевым? Отлично! Зеленый и синий? Почему бы и нет! Вам нравится сочетание фиолетового и розового? Тогда вперед!

Цвета имеют свойства вызывать ассоциации, и некоторые из них могут влиять на гормон счастья – дофамин. Желтый и оранжевый, например, связаны с теплом, солнечным светом и летом и могут вызвать прилив энергии. Фуксия и яркий электрик могут добавить игривости и жизнерадостности в вашу жизнь, в то время как зеленый ассоциируется с природой и началом новой жизни.

Если яркие цвета кажутся вам слишком смелыми, существуют более простые способы стилизовать дофаминовый наряд. Выберите цвета, к которым подсознательно тянетесь, и добавьте в свой образ небольшой элемент этого цвета, например сумку или шарф. Это добавит яркости вашему образу. Однотонный наряд – платье или брючный костюм – с ярким акцентом тоже может быть отличным выбором.

Привлекательные летние платья

Есть ли связь между яркой одеждой и гормоном счастья? Конечно, да! Одежда насыщенных, ярких цветов может стимулировать выработку дофамина – гормона счастья.

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Модные тенденции 2023 года нацелены на создание одежды, которая поможет бороться с депрессией и привнесет в нашу жизнь больше ярких красок и положительных эмоций. Привлекательные летние платья – отличный выбор для теплых дней.

Оригинальные летние костюмы для офиса

Ищете идеальный офисный наряд на лето? Модные широкие брюки отлично подойдут для деловых встреч. Брючные костюмы в ярких цветах – отличный выбор для полуформальных мероприятий. В таком наряде вы будете выглядеть стильно и элегантно, а также сможете показать дерзкий характер.

Оживите свой гардероб летними цветочными принтами

Лето – время цветения, а цветочные принты – прекрасный способ привнести яркость и радость в ваш наряд. Выберите цвета, которые вам нравятся, и дополните их цветочными узорами. Не бойтесь экспериментировать с яркими комбинациями. Лучшее правило – не бояться сочетать три или более цвета.

Комбинируйте цвета на противоположных концах цветовой палитры, чтобы создать яркий контраст. Вот несколько успешных сочетаний: красный, желтый и синий, фиолетовый, зеленый и оранжевый, ярко-зеленый, фуксия и нежно-розовый.