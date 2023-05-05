Дофаминовый макияж – главный тренд весны-лета: учимся делать “радостный” мейкап

Дофаминовый макияж — это последняя тенденция, согласно которой вам нужно отказаться от нейтральных оттенков в пользу чего-то смелого и насыщенного. Само название тренда пошло от слова «дофамин» — гормон счастья, вырабатывающийся в организме при самых положительных эмоциях, в период полного счастья. Предполагается, что яркий, красочный макияж будет действовать как антистресс и источник дополнительной радости и внутреннего расслабления.

Главное — побольше цвета

Ничто не излучает больше радости и волнения, чем красочный макияж. Создайте себе яркий образ при помощи самых смелых оттенков косметики. Завершите тренд, добавив яркие тени для век, румяна, тушь для ресниц, подводку для глаз и губ, чтобы создать гармоничный и веселый образ. Все эти продукты не только помогут вам заявить миру о себе, но и сделают ваш лук более уникальным.

Ослепительный макияж с блестками

Никогда не лишним будет добавить в образ немного гламура. Если вы уже настроены на смелый и красочный макияж, добавьте немного блеска с помощью хайлайтера, теней для век или румян. Мерцание и блестки могут сделать ваш образ более веселым и модным, подчеркнув яркий цвет. Если вы стремитесь к идеальному внешнему виду дофаминовой красоты для вечернего мероприятия, блеск — это то, что вам нужно, чтобы вы сияли ярко.

Сочетание дофаминового макияжа с натуральным

Когда вы добавляете один красочный косметический продукт, может быть сложно понять, как создать целостный образ. Лучший способ решить эту проблему — смиксовать дофаминовую косметику с натуральной.

Будь то прозрачная основа или нюдовые губы, сбалансируйте свой радостный мейкап более мягкими оттенками. Это поможет вашему яркому макияжу не только стать популярным, но и адаптировать эту тенденцию к чему-то, что можно использовать каждый день.

Яркие тени для век

Поначалу яркие тени для век могут показаться вам ошеломляющими, но они могут подчеркнуть ваш дофаминовый макияж. Подбор ярко-зеленых или желтых теней для век не для скромниц, создать с ними шикарный и современный образ может быть довольно непросто. Потребуется определенный опыт и некоторое терпение.

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Ключом к адаптации красочных теней для век является их сочетание с другими оттенками, которые могут дополнить ваш макияж глаз. Смешивайте и подбирайте цвета так, чтобы создать эффектный образ, который не будет выглядеть неуместно в повседневном макияже. Пробуйте, и со временем вы обязательно найдете идеальное сочетание для себя.

Красочная тушь

Тенденция дофаминовой красоты поначалу не всем дается легко. Если вы хотите быть в тренде, самое тонкое изменение, которое вы можете внести, — это тушь для ресниц. Поскольку жирная тушь воздействует только на ваши ресницы, это едва уловимый оттенок цвета, который может добавить вашему образу яркости, не перегрузив его.

Хотя это деликатный способ добавления цвета, вам может понадобиться несколько слоев, чтобы действительно получить желаемый вид. Тем не менее неоновый цвет туши — важный и относительно простой способ добавить яркости вашим глазам. Потренируйтесь наносить ее аккуратно, ведь с ярким оттенком любой изъян будет сразу заметен.

Яркая подводка для глаз

С началом 2023 года именно подводка для глаз стала основным элементом трендового макияжа. Будь то выразительный взгляд сирены или “кошачий глаз”, существует множество способов разнообразить ваш образ с помощью подводки. Выберите вариант для себя и пробуйте экспериментировать с ним.

Если вы ищете что-то более яркое, сияющая подводка под глазами может завершить ваш общий вид. Сочетайте подводку для век с тенями, чтобы создать целостный образ, который по-прежнему будет добавлять веселья, не теряя своего шика.