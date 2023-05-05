 

Мнение: Судьба поэта

05.05.2023, 15:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евгения Беркович – поэт. А еще она режиссер.

Вчера Евгению задержали по уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2.УК РФ), которое возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Вчера я подписал открытое письмо в поддержку Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук. Вот здесь можно присоединиться и подписать письмо.

О том, почему мы запустили это открытое письмо и о чем спектакль «Финист Ясный Сокол», объяснил Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»

Несколько цитат из открытого письма:

«…Мы против обвинительной лжи: в работе режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв.

… Евгения Беркович не хотела уезжать — из страны, города, отказываться от языка, на котором она пишет, мыслит и ставит. И не уехала. При этом надеялась сохранить право голоса: трезвой и сострадательной оценки происходящего в России, в Украине, в мире.

…Дома в Москве ее ждут дети. Дома в Петербурге мать и бабушка, известная питерская писательница Нина Катерли.

….Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!»

Фотография Евгении Беркович отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.22 / Украинская церковь восстала против патриарха Кирилла

20.02.23 / Андрюша вернулся! Малахов попер Цискаридзе с Первого канала

03.05.22 / Мнение: Об очень скверном, случившимся с Владимиром Путиным

18.12.21 / Мнение: Феминизм дает больше свободы

19.11.21 / В Московский зоопарк привезли двух котят манулов

10.02.23 / “Положили в больницу”: У исколотого Киркорова отнялась одна нога

06.04.22 / Трубы российского производства начали делать в Москве

15.01.21 / Людовик XIV: «Государство — это я»

04.05.22 / Мнение: Второй эшелон

20.02.22 / МакSим о последствиях пневмонии: «Легкие восстанавливаются с трудом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика