Мнение: Судьба поэта

Евгения Беркович – поэт. А еще она режиссер.

Вчера Евгению задержали по уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2.УК РФ), которое возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Вчера я подписал открытое письмо в поддержку Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук. Вот здесь можно присоединиться и подписать письмо.

О том, почему мы запустили это открытое письмо и о чем спектакль «Финист Ясный Сокол», объяснил Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»

Несколько цитат из открытого письма:

«…Мы против обвинительной лжи: в работе режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв.

… Евгения Беркович не хотела уезжать — из страны, города, отказываться от языка, на котором она пишет, мыслит и ставит. И не уехала. При этом надеялась сохранить право голоса: трезвой и сострадательной оценки происходящего в России, в Украине, в мире.

…Дома в Москве ее ждут дети. Дома в Петербурге мать и бабушка, известная питерская писательница Нина Катерли.

….Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!»

Фотография Евгении Беркович отсюда

—