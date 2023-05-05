 

Терапевт Андрей Кондрахин: отеки ног могут быть признаком сердечной недостаточности

05.05.2023, 14:55, Разное
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Терапевт Андрей Кондрахин заявил, что отеки ног могут быть признаком неправильной работы сердца.

Врач объяснил, какие заболевания проявляются, когда на голенях появляются отеки. Эта проблема, по словам врача, может быть признаком сердечной недостаточности. Специалист объяснил, что отеки на ногах вызваны плохой насосной способностью сердца – кровь плохо прокачивается.

Тем не менее, не все отеки ног можно отнести к сердечным заболеваниям. Варикозное расширение вен также может быть причиной опухших или увеличенных ног. “Плазма крови выходит из кровотока. Происходит пропитывание тканей, возникает отек”, – говорит Андрей Кондрахин. По словам терапевта, некоторые кардиологические препараты могут привести к отечности ног.


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