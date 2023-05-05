 

Сбежавший из России Галкин* показал реалии жизни за границей

05.05.2023, 14:45, Разное
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По всей видимости, каникулы в Диснейленде, ради которых Алла Пугачева отправила своих детей во Францию к Максиму Галкину* подошли к концу. Юморист в личном блоге показал как остался один-одинешенек в промозглый и дождливый день.

Выложил супруг Аллы Пугачевой видео, на котором он гуляет по Антверпену. Именно здесь, в столице Бельгии, и пройдет следующий его концерт, где он, скорее всего, вновь польет грязью своих бывших приятелей и коллег по российскому шоу-бизнесу.

Потерявший деньги после переезда из России и семью из-за постоянных гастролей Максим Галкин* уже не первый месяц побирается, как утверждают критики, за границей. Стоимость жизни в Израиле настолько высока, что супруг Аллы Пугачевой уже много месяцев ночует в самолетах, а днем скачет на сцене, чтобы рассмешить тоскующую по Родине публику.

Вот и сегодня сбежавший из России Галкин* отправился прогуляться перед выступлением. Показал он реалии жизни за границей: для того, чтобы сохранить привычный образ жизни он вынужден постоянно быть запертым в концертных залах, поэтому радуется любой возможности оказаться на свежем воздухе.

Именно поэтому муж Аллы Пугачевой временно отказался от крыши над головой и остался на улице даже в непогоду. Но, судя по видео, даже погода решила пожалеть измученного Максима Галкина* и подарила ему возможность хоть ненадолго закрыть зонт.

*-объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.


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