Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина

Когда-то исполнитель хита “Девушки как звезды” был на пике популярности и с удовольствием купался в лучах славы и внимания. Однако в последние годы певца не слышно и не видно. Более того, Андрей Губин серьезно болен, и врачи так и не могут поставить ему диагноз.

Образ жизни у некогда одного из самых востребованных певцов теперь затворнический. Он снял шикарный дом в Истре, чтобы сбежать от городской суеты. Сцена звезду 90-х, как оказалось, больше не манит. Артист признался, что не вернется в мир шоу-бизнеса, даже если ему предложат крупную сумму. Однако он продолжает писать песни.

Вместе с тем Андрея Губина мучает какая-то неизвестная болезнь, от которой ему тяжело двигаться и говорить. Таролог Марианна Абравитова взглянула в судьбу певца и из ее слов можно сделать вывод о том, что, как бы не старался музыкант выкарабкаться из своего угнетенного состояния, он проиграл недугу. Шансов на прежнюю беззаботную жизнь, наполненную творчеством у него нет, потому что “силенок маловато”.

Однако карты таро сказали, что кое-что хорошее в жизни артиста может произойти. У него еще осталась возможность найти свою любовь, о которой он грезит. Но при одном условии: если он пересмотрит свои требования. 49-летний музыкант мечтает о партнерше, гораздо моложе его самого. Но карты показывают рядом с Андреем Губиным ровесницу, которая станет для него настоящей опорой.