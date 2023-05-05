 

Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина

05.05.2023, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда-то исполнитель хита “Девушки как звезды” был на пике популярности и с удовольствием купался в лучах славы и внимания. Однако в последние годы певца не слышно и не видно. Более того, Андрей Губин серьезно болен, и врачи так и не могут поставить ему диагноз.

Образ жизни у некогда одного из самых востребованных певцов теперь затворнический. Он снял шикарный дом в Истре, чтобы сбежать от городской суеты. Сцена звезду 90-х, как оказалось, больше не манит. Артист признался, что не вернется в мир шоу-бизнеса, даже если ему предложат крупную сумму. Однако он продолжает писать песни.

Вместе с тем Андрея Губина мучает какая-то неизвестная болезнь, от которой ему тяжело двигаться и говорить. Таролог Марианна Абравитова взглянула в судьбу певца и из ее слов можно сделать вывод о том, что, как бы не старался музыкант выкарабкаться из своего угнетенного состояния, он проиграл недугу. Шансов на прежнюю беззаботную жизнь, наполненную творчеством у него нет, потому что “силенок маловато”.

Однако карты таро сказали, что кое-что хорошее в жизни артиста может произойти. У него еще осталась возможность найти свою любовь, о которой он грезит. Но при одном условии: если он пересмотрит свои требования. 49-летний музыкант мечтает о партнерше, гораздо моложе его самого. Но карты показывают рядом с Андреем Губиным ровесницу, которая станет для него настоящей опорой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11.22 / Надежная, тревожная и избегающая: четыре типа привязанности и как узнать свой

17.02.22 / Сестра Жанны Фриске Наталья впервые станет мамой

24.08.22 / Мнение: Ка-52 vs Ми-28

28.06.22 / Кошки есть кошки: на Алтае грациозный снежный барс устроил охоту на муху (видео)

24.10.22 / Коса-хвост и экспресс-укладка с заколкой из бархатной ткани: эффектные прически и для офиса, и для вечеринки

29.07.22 / В результате инцидента с микроавтобусом в Иркутске шесть человек получили травмы

08.02.21 / Скандалы: Тайное правосудие

17.02.22 / Мнение: Франция выводит войска из Мали

14.09.22 / СМИ сообщили, что Финляндия сократила потребление газа в два раза

03.02.23 / Принц Гарри и Меган Маркл появились на публике впервые после выхода скандальных мемуаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика