Скандалы: Мяч вместо нефти

Арабские шейхи вложились в футбол: покупают звезд за сумасшедшие деньги

Арабские миллиардеры и государственные фонды все активнее вкладывают деньги в покупки звездных футболистов и европейских, в основном английских, футбольных клубов. «МК» рассказывает, почему такие инвестиции не имеют ничего общего с развитием мирового спорта, зачем это надо арабским странам и что наш футбол может с этого получить.

Клубы Саудовской Про-лиги рассматривают хотят купить первых звезд мирового футбола — Месси из французского ПСЖ, Карима Бензема и Луку Модрича из «Реала». Возможны и другие приобретения, пока в виде слухов обсуждаемые в СМИ и телеграм-каналах. Потому что руководство арабской страны хочет, чтобы у каждого из четырех топ-клубов чемпионата была своя суперзвезда. Готово даже посодействовать материально.

Месси уже точно не останется в «ПСЖ», руководство которого заявило, что не будет продлевать заканчивающийся этим летом контракт с чемпионом мира. И хотя сам футболист утверждает, что его целью является возвращение в «Барселону», но на днях вот ездил в Саудовскую Аравию, якобы на отдых со своей женой. И встречался с владельцами «Аль-Хиляля», которые уже давно говорят, что готовы предложить Месси вдвое больше, чем Роналду в «Аль-Насре», — 400 миллионов долларов. Причем эту поездку-каникулы аргентинец не согласовал со своей нынешней командой. За что и был отстранен от игр и тренировок на две недели. А его отец сейчас улетел в США для переговоров с руководством клуба «Интер Майами».

Француз Карим Бензема подписал новый договор с «Реалом» до лета 2024 года. Хотя сам признает, что его эпоха в клубе, где он играет с 2009 года, заканчивается, «Реалу» нужна молодая кровь в атаке. На игрока уже серьезно нацелился «Аль-Иттихад», который постарается заполучить футболиста как можно скорее.

Что касается Луки Модрича, то его контракт с «Реалом» заканчивается этим летом. И хотя полузащитник не прочь попылить в Мадриде еще один сезон, все зависит от владельцев команды. К тому же хорвата хочет купить «Аль-Ахли».

А есть еще и одноклубник Месси по ПСЖ бразилец Неймар. Болельщики парижской команды устроили на днях настоящую демонстрацию у офиса клуба, требуя от президента и владельца ПСЖ Нассера аль-Хелаифи, катарского бизнесмена, продать его вместе с Месси и итальянским полузащитником Марко Верратти. Песни обидные пели, шашки дымовые жгли — все как у парижан в последние месяцы заведено.

Зачем такие подробности? Скоро узнаете.

«Золотой телец» Роналду

Сначала о приятном. О деньгах.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии (пока еще) Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году по версии журнала Forbes. Его суммарный доход за год был 136 млн долларов. 46 млн составила зарплата, еще 90 млн принесли спонсорские и рекламные контракты. Месси, кстати, на втором месте с доходом в 130 млн.

Теперь о грустном: с футболом у Криштиану не ладится. После перехода в арабский клуб, как уже писал «МК», постепенно перестал забивать, потребовал уволить тренера (и его уволили), поругался уже с новым тренером. А теперь вообще, как пишут СМИ, 38-летний игрок хоче покинуть «Аль-Наср» и вернуться в «Реал». Адаптация не удалась, пора в Европу. Только в «Реале» вряд ли его ждут. Потому что там хотят молодой крови, а не скисшего португальского портвейна. Да и сами арабы вряд ли Роналду отпустят. Его контракт с «Аль-Насром» — это не про футбол, это про бизнес. А бизнес арабы вести умеют.

Когда капитан португальской сборной со скандалом переходил из «Манчестера Юнайтед» в «Аль-Наср», болельщики и СМИ с упоением смаковали его зарплату в 200 миллионов долларов, поражаясь щедрости арабов. Но щедрости тут нет — только холодный и точный расчет. Ведь вместе с Роналду новому клубу достались и все его спонсоры, все его подписчики в соцсетях. Которых у него больше, чем у любого другого спортсмена. Так что внакладе «Аль-Наср» точно не остался.

И здесь интересно поговорить не о том, почему и за какие сотни миллионов скупают футбольных звезд клубы из Саудовской Аравии, а почему на самом деле они это делают. «МК», кстати, и об этом уже неоднократно писал. Но теперь пазл складывается окончательно.

Футбол как бизнес

Заработав и все еще продолжая зарабатывать миллиарды долларов на нефти, руководители арабских стран понимают, что рано или поздно «черное золото» закончится. А значит, нужно думать, как и куда инвестировать свои деньги. Помимо развития собственной инфраструктуры, системы образования, высокотехнологичных производств, туризма и прочего часть денег вкладывается в высоколиквидные спекулятивные активы. Способные принести прибыль достаточно быстро.

И одними из таких высоколиквидных спекулятивных активов в XXI веке стали европейские футбольные клубы и звезды футбола.

Среди клубов вне конкуренции команды Английской премьер-лиги. Стоимость и капитализация которых, независимо от спортивных результатов, растет как на дрожжах.

Подтверждением служит опубликованное 19 января авторитетным консалтинговым международным агентством Deloitte традиционное ежегодное исследование «Футбольная денежная лига». В сезоне 2021/2022, как и сезоном ранее, на первом месте «Манчестер Сити», принадлежащий эмиратскому спортивному холдингу City Football Group Limited. Он заработал более 790 миллионов долларов. На втором — мадридский «Реал», заработавший более 772 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль» с показателем в 760 миллионов. На четвертом месте «Манчестер Юнайтед» со 745 миллионами. Всего же в списке 20 наиболее доходных клубов английский футбол также представляют «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед», «Лестер Сити», «Лидс Юнайтед», «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед».

В АПЛ играет двадцать команд. И только четыре из них принадлежат в полной мере подданным его величества Карла III. Еще три клуба — «Вест Хэм», «Фулхэм» и «Эвертон» — вроде как и английские, но не совсем. А вот оставшимися четырнадцатью владеют инвестиционные фонды и миллиардеры из США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Греции, Египта, Италии и даже Сербии.

И это очень сильно не нравится британским болельщикам, руководству АПЛ, а самое главное — британскому правительству. Потому что помимо премьер-лиги есть еще девять или десять профессиональных лиг рангом ниже. И там царит нищета и уныние. В конце 2022 года сразу три десятка команд обратились в правительство и руководство АПЛ с ультиматумом: «Не поможете — обанкротимся, оставив народ без любимой забавы». И это возымело свое действие.

Еще в 2021 году в Англии решили создать независимый регулирующий орган в футболе, который должен следить, кто, как и на какие деньги покупает английские клубы и как ими потом управляет. Причем в руководство этого регулятора планируют включить и болельщиков. Планировалось, что данный регулятор создадут в 2022 году, но из-за чехарды с премьер-министрами вопрос подвис. До прихода к власти Риши Сунака. Который еще во время своей предвыборной кампании летом 2022 года обещал ускорить создание регулятора. Более того, сам Карл III, еще будучи принцем Чарльзом, пообещал ускорить создание нового органа надзора за английским футболом. И это, похоже, поменяло отношение арабских инвесторов к своей стратегии зарабатывания на этом виде спорта.

Как потратить миллиард с умом

Нет, конечно же, арабские инвестиционные фонды и отдельные миллиардеры не отказались от покупки английских команд. Сейчас вот идут торги за «Манчестер Юнайтед» — его хозяева, американская семья миллиардеров Глейзеров, все еще надеются выторговать пару лишних миллиардов за один из самых популярных клубов мира, и названия различных арабских компаний то и дело мелькают в прессе среди потенциальных покупателей. Но, будучи очень опытными инвесторами, представители арабского мира понимают, что правила игры меняются. Более того, на примере конфискации «Челси» (по-другому и не скажешь) у российского миллиардера Романа Абрамовича они увидели, что правила могут меняться вообще произвольно, как левая пятка британского истеблишмента захочет. И вкладывать деньги туда, где их могут отобрать, рискованно.

Поэтому если гора не идет к Магомету, то он сам может к ней подойти. Поэтому и покупают звезд футбола в Саудовскую про-лигу за абсолютно сумасшедшие деньги — в своем доме свои правила. И внакладе точно не останутся. Так что покупка лучших игроков в «Аль-Наср», «Аль-Хилял», «Аль Иттихад» и «Аль-Ахли» — это не про развитие футбола, это про бизнес. Конечно, развитию футбола это тоже в какой-то степени поможет, но опосредованно. Ведь чемпионат Саудовской Аравии не самое интересное зрелище, значит, чтобы болельщики не забывали про Месси с Роналду, деньги будут вкладываться и в телевидение, и в рекламу, и в производство футбольной атрибутики и сувениров. Что, в общем-то, тоже неплохо.

Осталось только понять — а нам-то что с этого? Возможно, какой-то кусок пирога перепадет и нам в том или ином виде. Да и поучиться есть чему — уж что-что, а торговать арабы умеют.

Сергей Алексеев

Оригинал материала: “Московский комсомолец”