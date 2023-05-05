Эрдоган допустил, что зерновая сделка начнёт исполняться, если в Турцию приедет отдохнуть Элла Памфилова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что зерновая сделка всё-таки начнёт исполняться, если россияне будут чаще отдыхать в его стране.

Представители российской политической элиты могли бы проявить свою благосклонность и прилетать наравне с рядовыми гражданами. Особенно Эрдогана интересует глава Центризбиркома Элла Памфилова. По его словам, «она много работает и наверняка много устаёт», поэтому ей нужен отпуск.

– Было бы замечательно, если бы 10-11 мая Элла Александровна уже прибыла к нам. Мы бы организовали встречу на высшем уровне… У нас, кстати, как раз выборы с напряжённой интригой. Думаю, ей, как профессионалу, было бы интересно посмотреть. Мы бы всё показали, – сказал он. – А потом, возможно, мы могли бы организовать выполнение обязательств по зерновой сделке. Ну, теоретически.

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