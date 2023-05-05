Уменьшает морщинки и пигментные пятна: делаем простой крем для лица из риса и картофеля

В погоне за красотой и молодостью женщины тратят колоссальные суммы на дорогие и совершенно неэффективные кремы. И совершенно напрасно, ведь самые лучшие средства от морщин и пигментации есть на кухне у каждой из нас.

Чудодейственный рис

Рис популярен в Азии не только как доступная и полезная еда, но также как незаменимое средство для красоты и молодости. Он содержит активные вещества (аминокислоты, омега-3, витамин Е, кальций, магний и так далее), которые напитывают кожу и естественным образом замедляют процесс старения. Азиатки активно используют рисовую воду для осветления кожи, избавления от морщин, лечения прыщей.

При регулярном применении риса в той или иной форме кожа становится более эластичной и упругой. Ее поверхность выравнивается как по текстуре, так и по цвету.

Полезная картошка

Картофель – популярный компонент домашней косметики. Секрет его эффективности в особом ферменте пирокатехине, который глубоко насыщает кожу влагой и отбеливает пигментные пятна.

Кроме того, сок сырого картофеля является эффективным отшелушивающим средством. Он удаляет ороговевший слой эпидермиса и способствует быстрому обновлению клеток кожи. А витамин С выводит из клеток свободные радикалы, препятствуя образованию морщин.

Ингредиенты для домашнего крема

Для того чтобы приготовить чудодейственный омолаживающий крем собственными руками, следует взять такие ингредиенты:

пара небольших горстей круглозерного риса; небольшая картофелина; пара капсул масляного витамина Е; любимое косметическое масло, соответствующее типу вашей кожи (персиковое, миндальное и так далее).

Как готовится средство

Для того чтобы приготовить крем для лица, нужно сначала хорошенько промыть рис. Далее нужно замочить его в воде так, чтобы жидкость покрыла его примерно на полсантиметра. Нужно, чтобы рис отдал воде свой крахмал. Через полтора-два часа слейте воду в отдельную емкость.

Картофель необходимо почистить, хорошенько вымыть, нарезать небольшими кубиками. Положите его в чистую кастрюльку, залейте рисовой водой и нагревайте на слабом огне до тех пор, пока он хорошенько не размягчится.

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Далее необходимо слить воду с картофеля в отдельную емкость, а сам картофель размять или протереть через сито до состояния пюре. Разбавляйте его водой от варки, чтобы добиться приятной кремовой консистенции.

Когда картофельная масса остынет, добавьте витамин Е и чайную ложечку любимого косметического масла. Разложите средство по стерильным косметическим баночкам и отправьте в холодильник. Там оно может храниться до 5 дней.

Как использовать

В итоге у вас получится плотная крем-маска, которую рекомендуется использовать каждый вечер. Предварительно необходимо очистить и хорошенько распарить кожу. Хорошо делать это над паровой баней с использованием лекарственных трав или каких-нибудь эфирных масел, которые вам подходят.

Далее нанесите картофельный крем не слишком плотным слоем. Оставьте его на лице примерно на полчаса. В это время лучше прилечь, чтобы средство не осыпалось с кожи. Старайтесь держать мышцы лица максимально расслабленными, не сжимайте зубы.

По истечении отведенного времени снимите средство салфеткой, а потом смойте остатки теплой водой. Можно дополнительно воздействовать на кожу силиконовой щеточкой, чтобы лучше удалить маслянистый слой.

Полезный совет

Когда будете лежать с маской, можно положить под шею валик с аппликатором Кузнецова. Таким образом вы расслабите заднюю поверхность шеи, что автоматически приведет к расслаблению мышц лица. Кроме того, эта процедура усиливает приток крови к области головы и лица, благодаря чему полезные компоненты крема усваиваются лучше.