Эмоциональное состояние женщин, их ощущение счастья и способность управлять чувствами связаны с микробиомом кишечника

Кишечник может оказывать влияние на эмоциональную деятельность. На это указывает новое исследование специалистов Гарвардской медицинской школы. Они выяснили, что микробиом кишечника женского организма имеет связь с чувством счастья и навыками управления эмоциями.

Роль кишечного микробиома

Прежние исследования не раз затрагивали аспекты взаимодействия между мозгом и кишечником. Такие изучения проводились с целью обнаружения психических заболеваний и неврологических расстройств, возникающих при нарушении данной связи.

К примеру, нарушение в микробиоме кишечника может приводить к депрессии и тревоге. Причем отмечалась и обратная связь, когда проблемы с функциями мозга негативно отражались на здоровье кишечника. Разумеется, не обходится и без воздействия на физическое здоровье.

Состояние эмоциональной сферы

Авторы нового исследования целенаправленно изучали связь микробиома кишечника с эмоциями, которые испытывает человек.

Для этой работы были подключены более 200 женщин среднего возраста, которые должны были информировать ученых о своих чувствах, пережитых за последний месяц. Участницы сообщали о положительных и отрицательных эмоциях. В первом случае это могла быть радость и воодушевление, а во втором – грусть, страх, беспокойство, одиночество и ощущение безнадежности.

Управление эмоциями

Опросы участниц исследования также проводились с целью понять, как регулировалось настроение женщин с точки зрения управления эмоциями.

Среди основных вариантов предлагалось:

Переосмысление ситуации (когнитивная переоценка), что позволяло видеть происходящее в более позитивном свете. Воздержание (подавление) от открытого проявления негативных эмоций.

Вторая модель поведения обычно свидетельствует о менее эффективных навыках управления эмоциями. Отсутствие достаточных умений справляться с переживаниями может приводить к ухудшению женского здоровья – как психического, так и физического.

Обработка результатов исследования

Спустя три месяца после опросов ученые взяли у женщин образцы стула для последующего анализа посредством метагеномного секвенирования. Полученные результаты должны были отразить состояние микробиома кишечника.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Данные метагеномного секвенирования сопоставлялись с ответами опросника, что и позволило обнаружить связь.

Исследование показало, что женщины с менее разнообразным кишечным микробиомом были склонны подавлять эмоции. Наличие бактерий Ruminococcaceae D16 и Firmicutes CAG 94 было негативным сигналом. Участницы с большим количеством этих микроорганизмов чаще переживали отрицательные эмоции, в то время как их низкий уровень говорил скорее о преобладании чувства счастья.

Низкая активность процессов метаболизма в целом указывала на преобладание отрицательных чувств.

Ученые также уделили внимание связи между бактериями кишечника и способностями эмоционального управления. Было обнаружено, что разнообразие микробиома повышало вероятность эффективной регуляции эмоций без их подавления.

Ограничения исследования

Данная работа была ограничена тем, что изучению подвергались только женщины в постменопаузе. Кроме того, участницы сообщали о своем эмоциональном состоянии только на определенном промежутке времени, что не позволяло отслеживать долгосрочную динамику психологических изменений в том же контексте связи со здоровьем кишечника.

Но и полученные результаты дали ценную информацию, отталкиваясь от которой, авторы исследования планируют продолжить работу в этом направлении. В частности, они намерены повторить анализ, но уже с более разнообразной группой участников.

Более детальное и глубокое исследование микробных штаммов могло бы оказать помощь в разработке новых терапевтических средств для улучшения состояния микробиома с положительными эффектами для самочувствия людей.