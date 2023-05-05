В апреле на столичный рынок вышло 5 ЖК

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05.05.2023, 13:30, Новости дня
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В апреле на рынок новостроек столицы вышло пять ЖК, один из которых расположен в Новой Москве. Минимальная цена квартиры – 5,2 млн рублей. Всего же, с учетом уже выведенных на рынок проектов, продажи были анонсированы в 25 корпусах.

Среди апрельских новинок в старых границах Москвы самые доступные цены действуют в ЖК “Графика на воде” в Печатниках от группы “МИЦ”. Цены на лоты площадью от 32,7 кв. м в 18-этажном корпусе первой очереди стартуют от 9,5 млн рублей. Дом планируется сдать в третьем квартале 2024 года. Но стоит учитывать, что данный застройщик регулярно переносит сроки выдачи ключей на несколько месяцев.

Новым проектом в ТиНАО стал “Квартал Марьино” от компании “Самолет”. В продажу поступило почти 1,4 тыс. квартир в двух домах. Цены на лоты площадью от 22,1 кв. м начинаются от 5,2 млн рублей.

Самый низкий ценник на апартаменты в “старой” Москве зафиксирован в новом корпусе высотой в 34 этажа в составе проекта “Мираполис” у МЦК Ростокино от группы “Основа”.


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