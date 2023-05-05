Скандалы: 188 млн расписали по-родственному

По долгам саратовского застройщика Алексея Березовского будет отвечать его сын

Субсидиарная ответственность становится семейным делом в банкротствах саратовских застройщиков. После СК «ЖБК-3», в банкротстве которого претензии предъявили к сыну основателя компании, аналогичным образом развивается банкротство ГК «Аркада».

Определением областного арбитража от 27 апреля к субсидиарной ответственности привлекли Дмитрия Березовского, сына основателя строительной группы Алексея Березовского. Сумма претензий к нему по долгам «Аркады» — 188,8 млн рублей. Конкурсный управляющий ГК «Аркада» Алексей Пацинский еще в феврале прошлого года требовал возложить обязательства на обоих сыновей Березовского, Дмитрия и Кирилла, но суд посчитал субсидиарно ответственным только одного.

Дмитрий Березовский стал учредителем «Аркады» в 2016 году, после того, как из фирмы вышел его отец. Но пробыл в такой роли недолго, с февраля по май, уступив место своему брату Кириллу. Но все годы существования фирмы, вплоть до введения конкурсного производства, Дмитрий Березовский оставался ее гендиректором. По этой причине ему предъявили всю сумму, оставшуюся непогашенной после того, как было распродано имущество компании. Это 49,1 млн рублей не обеспеченных залогом требований кредиторов 3-й очереди, 137,5 млн рублей убытков в форме упущенной выгоды, штрафов и неустоек и еще 2,1 млн рублей требований, учитываемых за реестром. Итого 188,8 млн рублей.

В 2022 году отвечать за долги другой компании из пула Алексея Березовского, ООО «СПП «Аркада», тоже хотели заставить ее руководителя Александра Мельникова. Ему предъявили убытки на сумму 128 млн рублей и попросили суд признать директора подлежащим и субсидиарной ответственности. В феврале нынешнего года эти требования объединили в одно производство. Решение не вынесено до сих пор, очередное разбирательство назначено на 23 мая. Претензии к учредителю компании Лидии Березовской не предъявлялись.

От активов некогда крупной строительной группы на сегодняшний день осталось не так много. В начале февраля распродали оставшиеся у ГК «Аркада» квартиры, залоговое имущество банка КБ «БФГ-Кредит». Из имущества СПП «Аркада» в апреле была оценена дебиторская задолженность, общая сумма составила чуть более 1 млн рублей. У другой компании из состава «Аркады», ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод», в конце прошлого года продали недостроенный дом на улице Усть-Курдюмской. Свайное поле за 1,5 млн рублей выкупила энгельсская компания ООО «Арго».

Банкротство некогда успешного строительного холдинга началось после того, как компания надорвалась на обилии социальных контрактов и получила за это разнос из Москвы. Далее последователи отказы в кредитах и иски от контрагентов. На начало 2020 года банкротилась большая часть компаний группы.

Месяцем ранее, в начале апреля за долги ООО «СК ЖБК-3» из банкротящегося холдинга энегельсского предпринимателя Константина Колесниченко захотели заставить отвечать его сына Дмитрия. Хотя точная сумма должна определиться лишь после того, как распродадут имущество должника, ФНС как кредитор добилось наложения ареста на имущество Дмитрия Колесниченко на всю сумму обязательств компании — 820 млн рублей, хотя претензии самих налоговиков составляют 20,2 млн.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”