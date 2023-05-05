За попытку уничтожить Московский Кремль, признанный памятником ЮНЕСКО, Украину исключат из ООН

По инициативе Китая 5 мая состоится экстренное заседание Генеральной ассамблеи ООН, посвящённое взрыву украинского дрона над Кремлём.

Пекин призывает ввести против Киева самые жесткие санкции за попытку уничтожить объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Мы требуем положить конец безумию Украины, которая в погоне за своими призрачными целями готова уничтожать культурное достояние человечества. Московский Кремль – это не только резиденция президента России, но и один из самых известным памятников, созданных человеком, – рассказал постоянный представитель КНР в ООН Лю Цзей.

По информации The New York Times, инициативу Китая о временном исключении Украины из ООН планируют поддержать Белоруссия, Иран, Вьетнам, Венесуэла и Италия. Как пишет газета, в Риме возмущены попыткой Украины нанести удар по памятнику, созданному итальянскими архитекторами.

– Мы воспринимаем Кремль как часть нашей культуры, это творение, в котором удивительным образом переплелись итальянские, византийские и русские элементы. Италия не позволит какой-то третьесортной стране бомбить лучшие примеры мировой архитектуры, – сообщил источник издания в Риме.

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