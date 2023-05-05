Врач-диетолог Юлия Бурякова разъяснила, какой тунец меньше вредит здоровью

Юлия Бурякова, диетолог и эксперт по здоровому образу жизни, объяснила, какой вид тунца следует употреблять в пищу.

Высокое содержание белка в тунце делает его очень питательной рыбой. Он имеет много преимуществ, но также может быть вреден для организма. Поэтому важно понимать, какой вид тунца следует выбирать, чтобы избежать неприятных последствий.

Юлия Бурякова, эндокринолог и диетолог, рассказала, что в 200 граммах консервированного в банке тунца содержится 40 граммов белков. Продукт практически не содержит жиров и углеводов, однако в нем присутствует большое количество витаминов и минеральных веществ. Именно поэтому любители здорового, разнообразного питания, а также те, кто пытается похудеть, выбирают этот продукт.

Нужно выбирать консервированный тунец, который находится в соке, а не в масле. Не стоит употреблять рыбные консервы ежедневно из-за высокого содержания в них соли. Достаточно раз в неделю можно есть тунца в консервированном виде, чтобы разнообразить свои пищевые привычки.

Врачи также предупредили, что людям с заболеваниями почек, высоким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также склонным к отекам, следует избегать употребления этого продукта.

Однако не стоит отказываться от употребления тунца из страха ртути. Консервы с тунцом изготавливаются из мелкой рыбы, которая еще не успела накопить значительное количество этого тяжелого металла.