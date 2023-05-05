ТурПром: Россиянка заявила, что Турция больше не является идеальным местом для жизни, и перечислила ее минусы

Для тех, кто хочет поселиться в стране на постоянной основе, первый вопрос заключается в том, насколько сложным может быть получение вида на жительство. До этого получение необходимых документов было более простым и доступным.

Во-вторых, Турция стала более дорогим местом для жизни. Цены на продукты питания, жилье и услуги выросли, а ослабление лиры приводит к тому, что инфляция достигает новых высот.

В Турции есть много положительных моментов. К ним относятся широкий выбор товаров, активная община русскоязычных уроженцев и дружелюбные местные жители. Многие детские клубы и школы бесплатны.