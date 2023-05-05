Мнение: О грозном ответе Путина… Зеленский — всё?

С позавчерашнего дня «вся общественность» пребывает в негодовании, ожидании и сомнении. Чем ответит президент России Владимир #Путин? Когда и как? Да и ответит ли вообще? Сколько их уже пересечено, этих «красных линий», но ни один волосок не упал с головы ни одного видного руководителя соседней страны, разве что в парикмахерской.

И чем дольше #Кремль тянет «мхатовскую паузу», тем больше негодующих и сомневающихся. Причём негодование уже начинает обращаться вовнутрь. Ну как можно быть таким «терпилой»?

Спокойствие! Ответ уже дан — чёткий и наглядный. А президент Владимир Зеленский…

…предусмотрительно свалил в зарубежное турне. Позавчера он был в Финляндии, сейчас — в Голландии, а 13 мая ожидается в Германии. Потому что…

…После атаки беспилотников на Кремль российские военные отрепетировали использование тактического ядерного оружия.

В Калининградской области состоялись учения комплексов «Искандер». Способные стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой, «Искандеры» «выполнили электронные одиночные и групповые пуски», сообщила 4 мая пресс-служба Западного военного округа. По её данным, целями были мишени, имитирующие пусковые установки, аэродромы, скопление техники и командные пункты «условного противника».

Ракетчики «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, а затем отработали выведение «Искандеров» из-под ответного удара, который, по задумке учений, мог быть и ядерным. После пусков расчёты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности», — сообщили в Минобороны.

И хотя подобные тренировки проходят на Западе РФ довольно-таки регулярно, сейчас, на фоне новых заявлений российских политиков и чиновников о возможности применения ТЯО «в ответ на теракт», они выглядят особенно опасно. На этом фоне #Китай попросил не допускать эскалации, а Владимир Зеленский — всё… То есть, свалил от греха подальше

Ответ, к слову, вышел вполне в китайском духе. Помните, как в качестве ответной меры на визит американского спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году НОАК провела масштабные учения на воде и в воздухе в непосредственной близости от проблемного острова? Ну вот. И Москва ответила похоже. Господину Си понравится…

Интересно, а что в следующий раз станет российским ответом на очередную пересечённую «красную линию»?

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