 

Собянин: На станциях МЦД Окружная и Печатники откроют виртуальную 3D-галерею ко Дню Победы

05.05.2023, 12:20, Новости дня
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Виртуальную 3D-галерею можно будет увидеть на станциях Окружная и Печатники. Пассажиры ЦППК увидят снимки советских фотографов из коллекции “Великие испытания – Великая Победа”, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что некоторые из этих снимков никогда не публиковались.

В День Победы пассажирам пригородных поездов вручат памятные открытки с фрагментами писем бойцов Красной армии. Получить открытки можно при покупке билетов на основных железнодорожных вокзалах столицы.

“Ровно в полдень 9 мая машинисты ЦППК традиционно подадут звуковой сигнал в рамках Всероссийской акции “Гудок Победы”. Так они поздравят горожан с праздником”, – отметил Собянин.

Накануне в Москве прошла репетиция парада Победы.


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