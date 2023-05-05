 

Рупор тоталитарной пропаганды: Вышел из строя по техническим причинам

05.05.2023, 12:05, Разное
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В продолжение истории с "Байрактаром".

Под вечер появилось 2 версии, относительно причин выхода из строя данной машины, что привело к клоунаде над майданом в Киеве. Согласно одной версии, в Киеве тестировали израильскую систему обнаружения и подавления дронов, которая собственно и вывела из строя "Байрактар". Согласно же заявлению "Джокера ДНР" https://southfront.org/ukrainian-bayraktar-targeted-kievs-maidan-another-propaganda-act-or-russian-hackers-in-action/ якобы имело место хакерское вмешательство и нарушение управления "Байрактаром", что привело к потере управления машиной, после чего она автоматически легла на обратный курс на аэродром к западу от Киева и была принята паникующей ПВО Киева за российский дрон запущенный из Белгородской или Курской области.

ВСУ само собой не раскрывают причину сбоя, ссылаясь на некие технические неполадки, "которые случаются". Тем не менее, весьма интересно узнать, что же привело к потере управления дорогостоящим беспилотником.

Плюс Рыбарь пишет, что раньше у ВСУ операторов "Байракторов" обучали турецкие специалисты, а сейчас перестали.

Знаете, что самое нелепое в сегодняшнем инциденте (https://t.me/voenacher/44001) со сбитым турецким Bayraktar TB2 над Киевом?

Это то, что инцидент произошёл практически сразу после окончания обучения расчётов БЛА Bayraktar под руководством турецких инструкторов.

Да, сейчас в сутки отмечается активность 6-8 турецких беспилотников на разных участках фронта. Вот только если во время обучения в расчёт обязательно входил оператор-турок, то сейчас украинцы оказались сами по себе.

Как там сказали в ПВО Украины? «Потерял управление»?

В прошлом году, когда расчётами «Байрактаров» управляли одни украинцы, концерн Baykar нёс репутационные потери: массовый выход из строя турецких «птичек» на тот момент был обусловлен не только усилиями российской ПВО, но и кривизной рук турецких операторов.

Обучили новую партию. Доверили. Уже один потеряли. Так держать.

https://t.me/boris_rozhin/84741 – цинк

В общем, у этой истории пока осталась некая недосказанность.

PS. Кстати, благодаря одному клоуну с автоматом, спалились позиции ПВО на крышах многоэтажек, которые де-факто превращены в военные объекты. Многоэтажки само собой жилые.

Источник: Colonel Cassad


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