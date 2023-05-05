Не треники, а маст-хэв весны: как стилизовать вернувшиеся в моду джоггеры

Спортивное назначение джоггеров постепенно уходит в прошлое, оставляя за этими штанами прочное место в ряду универсальной комфортной одежды. Конечно, есть смысл ходить в них на тренировки, но мода вносит свои коррективы. Весной 2023 года джоггеры стали маст-хэвом повседневного гардероба. Остается лишь правильно их стилизовать в соответствии с тем или иным образом.

Почему джоггеры должны быть в весеннем гардеробе

Пожалуй, нет более распространенной повседневной одежды, чем джинсы. В тех или иных вариациях они сохраняют популярность, не имея достойной конкуренции.

И вот спортивные штаны бросают вызов джинсовой моде. Преимущества джоггеров на этом фоне очевидны:

Удобство при выполнении самых разных повседневных дел. Свобода движений. Легкость и мягкость приятного материала. Стилистическая универсальность.

Джоггеры можно комбинировать различными способами, формируя образы для прогулок в парке, походов по магазинам, работы в офисе и т.д. Даже каблуки могут органично сочетаться с такими штанами.

Классическая комбинация

Начать стоит с базовой композиции, пару джоггерам в которой составит толстовка или футболка. Это самое обычное спортивное сочетание, которое может дополняться кроссовками или кедами.

Если нужен более экстравагантный образ, то, к примеру, флисовые джоггеры можно дополнить высокими кожаными сапогами. Такой наряд в идеале годится для осени и зимы, но и в теплое время года на случай непогоды с холодом или дождем будет уместен.

Дополнение аксессуарами

Любой образ, в котором присутствуют джоггеры, можно смело дополнить очками или кепкой. Сумочка в соответствующем стиле тоже не будет лишним предметом.

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Кожаные джоггеры

Впечатляюще выглядят и роскошные черные джоггеры из кожи. Такую модель можно носить практически с любым верхом: толстовкой, футболкой, свитером, черным блейзером или джинсовой курткой.

Относительно выбора обуви тоже проблем не возникнет. Кожаные джоггеры не накладывают никаких ограничений и “принимают в пару” все типы обуви. В частности, подойдут как сандалии с кроссовками, так и туфли на каблуках с сапогами.

Союз джоггеров и шпильки

Все же наиболее интересным и смелым будет сочетание спортивных штанов с туфлями на шпильке. Наряды с джоггерами, блейзером и каблуками в принципе эффектны и элегантны. Для офиса это может быть оптимальное сочетание, если есть цель добиться максимальной свободы и комфорта без проигрыша в стиле.

Желательно выбирать шелковые широкие джоггеры, поскольку они выглядят более изысканными и стильными. В этом направлении также заслуживают внимание варианты образов с блочным каблуком. Стирая грань между официальным и спортивным стилем, можно создавать весьма утонченные комбинации.

Возвращение моды на джоггеры в очередной раз доказывает, что практичность и удобство – качества, которые будут всегда актуальны для предметов гардероба. Свойства комфорта и свободы позволили этим тренировочным штанам перейти из узкой спортивной ниши в разряд обязательной повседневной одежды, которую должна иметь в своем гардеробе каждая модница.