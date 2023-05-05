«Преследуйте убийц, а не поэтов!»

Почему мы запустили открытое письмо в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Объясняет Дмитрий Муратов.

«Государству стыдно терроризировать женщин! Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!» — это фрагмент открытого письма в поддержку задержанных 4 мая режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук. Прочитать его полностью и оставить свою подпись можно тут. А здесь смотрите обновляемый список подписантов — уже несколько сотен человек. В их числе — Дмитрий Муратов и редакция «Новой газеты».

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