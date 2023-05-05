Евросоюз за год на 12 процентов сократил поставки телескопических дубинок и слезоточивого газа в Россию

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза, кроме Венгрии и Румынии, сократили поставки в Россию телескопических дубинок и слезоточивого газа.

С марта 2022 года падение такого экспорта из ЕС в РФ составило 12%.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам пригрозил, что на этом Европа не остановится и до конца 2023 года доведёт падение поставок до внушительных 19%. В результате, считает он, в Кремле начнётся паника, которая будет предвещать скорый коллапс режима.

– Мы уже доказали свою решимость и своё единство, когда лишили Путина 12% ежегодных поставок подобных специальных средств. И я хочу сказать, что если бы не позиция Будапешта и Бухареста, эта цифра была бы на 4% больше. Но мы готовы идти дальше, – сказал он.

Боррель добавил, что если бы россияне чаще выходили на митинги, то износ спецсредств мог бы ускориться и это помогло бы санкционному давлению. Однако тут же сделал оговорку, что как официальное лицо не имеет права призывать людей нарушать закон.

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