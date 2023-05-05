 

Ученые определили три волны древней миграции в Европу

05.05.2023, 11:15, Разное
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Planet Today сообщает, что исследователи из Национального центра научных исследований Франции и Университета Тулузы установили, что люди начали распространяться по Европе в три волны.

Для установления данного факта эксперты изучили различные каменные орудия труда.
Наибольшее внимание было уделено Ксар-Акиле в Ливане и Гроте-Мандрине во Франции. Предполагается, что именно эти два места стали точкой старта миграции Homo Sapiens в Европу около 54 000 лет назад.

С восточного побережья Средиземного моря в Европу мигрировали три различные группы людей.

Ранее считалось, что Homo Sapiens впервые прибыл в Европу где-то между 42-м и 45-м тысячелетиями до н.э. Новые данные показывают, что на самом деле эта миграция в Европу была третьей и последней крупной волной.

Культура Грот-де-Неро, названная так по имени пещеры, где она была обнаружена, отражает первую фазу эволюции человека.

Вторая фаза: культура Шательперрон, определенная между 41-м и 45-м тысячелетиями. Третья фаза – протоориньякская культура около 42-го тысячелетия до нашей эры.


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