Ученые определили три волны древней миграции в Европу
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Planet Today сообщает, что исследователи из Национального центра научных исследований Франции и Университета Тулузы установили, что люди начали распространяться по Европе в три волны.
Для установления данного факта эксперты изучили различные каменные орудия труда.
Наибольшее внимание было уделено Ксар-Акиле в Ливане и Гроте-Мандрине во Франции. Предполагается, что именно эти два места стали точкой старта миграции Homo Sapiens в Европу около 54 000 лет назад.
С восточного побережья Средиземного моря в Европу мигрировали три различные группы людей.
Ранее считалось, что Homo Sapiens впервые прибыл в Европу где-то между 42-м и 45-м тысячелетиями до н.э. Новые данные показывают, что на самом деле эта миграция в Европу была третьей и последней крупной волной.
Культура Грот-де-Неро, названная так по имени пещеры, где она была обнаружена, отражает первую фазу эволюции человека.
Вторая фаза: культура Шательперрон, определенная между 41-м и 45-м тысячелетиями. Третья фаза – протоориньякская культура около 42-го тысячелетия до нашей эры.
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