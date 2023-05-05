Мнение: РФ – полицейское государство

У Паши Пряникова в Толкователе интересный подсчет о феноменальной численности полиционеров в РФ. Вот уж, действительно – полицейское государство!

“…Взять хотя бы численность МВД.

В СССР было 623 тыс. милиционеров, в России их теперь 914 тыс. человек (данные на 2017 год, сейчас наверняка ещё больше). При том, что население СССР было в 2 раза больше, чем сейчас в РФ. Т.е. в относительном исчислении число полицейских в России выросло в 3 раза по сравнению с советским временем.

Это третья по численности полицейская сила в мире (после Китая — 1,6 млн. человек) и Индии (1,5 млн). Но эти страны в 10 раз больше по населению.

Так что в относительном исчислении по числу полицейских на 100.000 жителей Китай (120 человек) и Индия (128 человек) отстают от России (623 человека) в 5 раз.

Отстают от РФ по этому показателю и все развитые страны: в США соответствующая цифра составляет 256 человек на 100 тыс. населения, в странах ЕС — от 300 до 360.

И такой рост численности персонала идёт по всем силовым ведомствам. Плюс огромный рост численности охранников в ЧОПах, разного рода коллекторов и т.п.

Всё вместе – это более 6 млн. занятых в силовых госведомствах и частных. С началом СВО ситуация только усугубилась – наверное, эта цифра приближается уже к 7 млн. человек.

Т.е. каждый десятый занятый – силовик. Но если отбросить женщин и работающих пенсионеров, и взять только мужчин от 18 до 55 лет, то в этой страте каждый четвёртый мужчина окажется силовиком.

Вот вам и резерв рабочей силы для дефицитных отраслей” (тг-канал Толкователь).

К этому можно добавить еще более феноменальное: мало того, что полиционеров в РФ больше чем где-либо в мире в 3-5 раз; еще круче, что при этом… полицейских нигде не видно – так, как будто их и нет! Например, те же гаишники. Все ведь в России знают, что дорожным движением в России никто не управляет – хотя оно, безусловно, в этом нуждается. Деньги собирать – это да, это гаишники могут и любят; но чтоб помогать, к примеру, разруливать пробку… или, еще лучше, устранять предпосылки для ее возникновения…

А “дорожные полицейские”? По всей России почти все улицы ими буквально изуродованы, средняя скорость движения снижается неимоверно, автомобили постоянно то газуют, то тормозят – что не улучшает ни состав воздуха, ни состояние подвески, ни расход бензина. А ведь “дорожные полицейские” – это в буквальном смысле отчаянный ответ нищих стран не недостаток ЖИВЫХ полицейских: пусть хоть будут “лежачие”!

Или такая позорная деталь, как окружение всех школ в России заборами – что подается как такой способ “защитить школы от террористов”. Если в России в шесть раз больше полицейских, чем где-либо в мире – почему используется символическая, по сути фейковая “защита” школьников в виде ни от чего не защищающих заборов?

А дурацкий ЕГЭ, который, как нам говорят все эти годы, призван в первую очередь исключить мздоимство экзаменаторов на вступительных экзаменах? Приставьте к каждому экзаменатору по полицейскому, зачем тупейший ЕГЭ!

Мне в самом деле стало интересно – а где, собственно, все эти полицейские? Где они прячутся – вылезая, видимо, только в тех случаях, когда надо разогнать какой-нибудь митинг? Впрочем, их ведь, очевидно, только против митингов и содержат.