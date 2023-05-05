Эксперт раскрыл преимущества дачного участка

С наступлением теплого времени года жители городов рванули на свои дачи, чтобы насладиться природой, чистым воздухом, шашлыками… А кто-то поехал усердно работать на садовом участке. Кстати, его наличие дает огромные преимущества особенно пенсионерам.

Об этом в интервью газете “Аргументы и Факты” рассказала врач-гериатр Ольга Ткачева. Она дала советы, которые помогут огородникам старшего возраста провести время на даче, совмещая приятное с полезным. По словам эксперта, работа в саду положительно сказывается как на физическом, так и на ментальном здоровье пенсионеров.

Трудясь на даче, пожилые люди могут развить мелкую моторику рук, повысить мобильность и гибкость тела, увеличить увеличить выносливости и силы, а также избавиться от стресса и даже поднять самооценку. При этом врач призвала адаптировать садовый участок и инструменты по собственные возможности, уточняет RT.

Кроме того, очень важно не перебарщивать с нахождением на открытом солнце, пить много воды, а все порезы и укусы насекомых немедленно обрабатывать. Следует помнить, что опасность для организма могут представлять удобрения для дачи. Об этом сообщает портал URA.RU.

Ранее “Дни.ру” рассказали, что влияет на цену дачи с шестью сотками в Подмосковье. Так, в регионе можно найти недвижимость от одного до 70 миллионов рублей.