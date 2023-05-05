Закон суров, но он закон — любых козлов посадит он!

Уличная драка сбила с толку полицейских, вызванных прекратить жестокую вражду между двумя животными, причем домашними.

Очень необычный экстренный вызов привел полицию в городе Палатка, штат Флорида, к двум очень злым козлам, которые дрались весь день — и собирались продолжать борьбу до бесконечности.

Правоохранители, прибывшие на вызов по поводу «завязавшейся драки», столкнулись не с враждующими наркоторговцами или перебравшими посетителями вечеринки, а с двумя очень злыми парнокопытными, которые «дрались все выходные». В воскресенье, 30 апреля, битва продолжилась в нескольких садах города, расположенного в 60 милях к югу от Джексонвилла.

Сотрудники офиса шерифа тамошнего округа Путнам взяли под стражу обоих нарушителей, но на снимке с места происшествия можно рассмотреть, что оба подозреваемых уставились друг на друга убийственными взглядами и продолжают злиться, даже когда их уводят офицеры.

Когда в Facebook сообщили об аресте, помощники шерифа немного повеселились над этой историей:

«Подозреваемые изрядно подрались друг с другом, и драка перешла во дворы близлежащих домов. Оба были довольно твердолобыми, но офицерам удалось их разнять, унять и доставить в тюрьму округа Путнам».

Призыв найти владельца козлов через Facebook дал почти мгновенные результаты, о чем не преминули поведать сотрудники офиса:

«Вы все довольно быстро сообщили владельцу, где найти козлов. Мы установили контакт. Спасибо всем, кто быстро поделился информацией и дал знать!»

Некоторые местные жители были страшно расстроены тем, что так быстро отыскался хозяин буйных жвачных животных. Нашлось даже несколько человек, посуливших внести за них залог и забрать к себе домой.

Пост офиса шерифа на Facebook собрал еще около 500 откликов и комментариев от восхищенных местных жителей. Дженни Фатч Браун написала:

«Это была, по крайней мере, настоящая уличная драка. Один на один, без оружия, голова к голове. Они сопротивляются (аресту)».

А Джули Бонэм добавила:

«Самое забавное, что это на самом деле реальные события».

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, youtube.com

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